Ảnh bến xe khách Yên Sở hiện đại bậc nhất, rực sáng cửa ngõ phía Nam Hà Nội

Thiết kế hình vòng cung là nét đặc trưng nhất của tòa nhà điều hành bến xe khách Yên Sở (phường Yên Sở, Hà Nội). Khi đêm xuống, hệ thống biển hiệu LED đỏ rực sáng, tạo điểm nhấn dễ nhận diện từ khoảng cách xa.

Nhìn từ mặt đất, công trình hiện lên bề thế. Bến xe nằm lọt giữa khu vực đang phát triển mạnh về hạ tầng, kế cận các tổ hợp chung cư cao tầng.

Góc máy thẳng đứng cho thấy vị trí đắc địa của bến xe. Công trình nằm sát mép trục giao thông huyết mạch, tạo lợi thế lớn cho việc điều tiết luồng phương tiện xe khách ra vào mà không gây xung đột với giao thông nội đô.

Trong buổi chạng vạng, ánh đèn từ tổ hợp bến xe tương phản với dòng phương tiện hối hả nối đuôi nhau trên cả tuyến đường trên cao và dưới thấp.

Dải lụa ánh sáng từ dòng xe cộ di chuyển qua cửa ngõ phía Nam Hà Nội làm nền cho không gian rộng lớn của bến xe.

Khu vực đỗ xe rộng rãi phía sau nhà ga chính. Các luồng tuyến, vạch sơn phân làn và hệ thống mái che cơ bản đã thành hình dưới ánh đèn cao áp, sẵn sàng cho ngày vận hành chính thức.

Toàn cảnh mặt ngang của bến xe. Tòa nhà điều hành trung tâm đóng vai trò như một trạm phân luồng, điều phối hành khách và phương tiện tỏa sang hai cánh bãi đỗ.

Cận cảnh mái vòm nhà điều hành nhìn từ trên cao. Không gian sân bãi phía trước và hai bên hông được quy hoạch vuông vức, tối ưu hóa diện tích cho xe khách quay đầu và đón trả khách.

Sự tĩnh lặng của mặt sau bến xe Yên Sở về đêm. Bao quanh là sự chuyển mình của hạ tầng đô thị khu vực phía Nam Thủ đô với nhiều công trình đang thi công.

Góc nhìn bao quát kéo dài về phía chân trời.

Cùng với hệ thống đường vành đai và hồ điều hòa kế cận, bến xe khách Yên Sở được kỳ vọng sẽ san sẻ gánh nặng giao thông đáng kể cho mạng lưới vận tải hành khách của Hà Nội khi chính thức hoạt