i-HaTinh, từ phản ánh đến niềm tin

Chị Lê Kim Huệ gửi phản ánh về tình trạng ô nhiễm mương nước trong khu dân cư qua i-HaTinh.

Từng có lúc chị Lê Kim Huệ ở tổ dân phố Bình Minh, phường Trần Phú định xóa i-HaTinh vì điện thoại đã cài nhiều ứng dụng. Suy nghĩ ấy thay đổi sau khi chị gửi phản ánh về tình trạng ô nhiễm mương nước trong khu dân cư và vấn đề được chính quyền xử lý nhanh.

“Trước đây tôi nghĩ điện thoại đã cài nhiều ứng dụng, i-HaTinh cũng không dùng đến nên nhiều lúc định xóa cho đỡ tốn bộ nhớ. Nhưng sau khi phản ánh vấn đề phát sinh và được chính quyền xử lý nhanh, tôi thấy ứng dụng này thực sự cần thiết” - chị Huệ chia sẻ.

Chị Lê Kim Huệ tin tưởng và tiếp tục sử dụng i-HaTinh.

Câu chuyện từ tổ dân phố Bình Minh cũng là cách i-HaTinh đang tạo ra một kênh kết nối mới giữa người dân và chính quyền. Những vấn đề về môi trường, hạ tầng, giao thông, trật tự đô thị... được người dân ghi nhận ngay tại nơi mình sinh sống và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền.

Cán bộ phường Trần Phú khảo sát hiện trường để cập nhật kết quả xử lý phản ánh trên i-HaTinh.

Một số phản ánh đã được xử lý trên địa bàn phường Trần Phú. Ảnh: Địa phương cung cấp.

Để một phản ánh trên điện thoại trở thành thay đổi ngoài thực tế, phía sau đó là sự vào cuộc tích cực của chính quyền cơ sở.

Bà Lê Thị Phương Chi - Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú cho biết: "Địa phương xác định i-HaTinh là một kênh quan trọng để lắng nghe ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người dân. Sau khi tiếp nhận, phường giao bộ phận chuyên môn kiểm tra, ưu tiên xử lý ngay những vấn đề liên quan đời sống dân sinh. Với những nội dung chưa thể giải quyết ngay, phải nêu rõ nguyên nhân, hướng xử lý để người dân theo dõi. Điều quan trọng không chỉ là trả lời đúng thời hạn trên hệ thống, mà phải xử lý thực chất những vấn đề người dân phản ánh, qua đó củng cố niềm tin đối với chính quyền cơ sở”.

Rãnh thoát nước tại Km20+850 đường ĐT.547, xã Cổ Đạm được khơi thông sau phản ánh qua i-HaTinh. (Ảnh từ ứng dụng i-HaTinh).

Chủ xe ô tô bị xử phạt sau phản ánh về việc đỗ xe ngược chiều trên đường Bùi Dương Lịch, phường Thành Sen. (Ảnh từ ứng dụng i-HaTinh).

Từ cách làm này, giá trị của i-HaTinh không chỉ nằm ở việc mở thêm một kênh tiếp nhận kiến nghị. Với người dân, điều họ cần sau một lần gửi phản ánh là kết quả cuối cùng vấn đề phản ánh có được giải quyết hay không.

Từ ngày 17/3/2026 đến nay, i-HaTinh ghi nhận hơn 452.000 lượt cài đặt, tương đương khoảng 40% dân số từ 18 tuổi trở lên; 112 cơ quan, đơn vị tham gia xử lý phản ánh. Qua i-HaTinh và Tổng đài 19009038, người dân đã gửi hơn 11.000 phản ánh, góp ý, ý kiến, tập trung vào các vấn đề dân sinh, hạ tầng đô thị, giao thông, môi trường, đất đai và trật tự đô thị. Riêng trên ứng dụng có hơn 7.000 phản ánh, trong đó hơn 4.200 phản ánh đủ điều kiện được tiếp nhận, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xử lý. Đến nay, gần 4.000 phản ánh đã được giải quyết, đạt 92,68%; hơn 300 phản ánh chưa hoàn thành, gồm 285 trường hợp đang xử lý và 27 trường hợp quá hạn. Hệ thống cũng ghi nhận 63 trường hợp được gia hạn thời gian xử lý.

Kết quả xử lý cho thấy phần lớn phản ánh đủ điều kiện đã được các cơ quan tiếp nhận và giải quyết. Tuy nhiên, không phải vấn đề nào người dân gửi đến cũng có thể xử lý ngay. Những việc như vệ sinh môi trường, chiếu sáng, cây xanh, biển báo hay một số vấn đề về trật tự đô thị, hạ tầng dân sinh thường dễ xử lý hơn vì có thể kiểm tra và khắc phục trực tiếp. Ngược lại, các vấn đề về đất đai, thoát nước, đường giao thông, điểm ngập hoặc liên quan nhiều đơn vị thường phức tạp hơn, có khi phải khảo sát thực tế, thống nhất phương án hoặc chờ nguồn lực.

Toàn cảnh nơi vận hành, theo dõi hệ thống i-HaTinh.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh Lê Văn Dũng cho biết, điểm khác của i-HaTinh là phản ánh của người dân không chỉ được tiếp nhận mà còn được phân loại, chuyển đến đúng đơn vị có trách nhiệm và theo dõi xuyên suốt quá trình xử lý. Qua hệ thống, cơ quan quản lý có thể nắm phản ánh đang được xử lý ở đâu, việc nào đã hoàn thành, việc nào sắp đến hạn hoặc quá hạn để kịp thời đôn đốc.

“Không phải chuyển phản ánh đi là xong. Đơn vị được giao phải cập nhật tiến độ, kết quả; những trường hợp chậm phải nêu rõ nguyên nhân, hướng giải quyết và thời gian hoàn thành. Qua hệ thống, cơ quan quản lý có thể nhìn thấy những việc đang chậm để nhắc, đôn đốc, thay vì chờ người dân phản ánh lại”, ông Dũng nói.

Đến nay, trong số các phản ánh đã được giải quyết, hệ thống ghi nhận tỷ lệ hài lòng đạt khoảng 83,93%. Với ông Dũng, đây là một căn cứ để nhìn lại chất lượng xử lý, bởi một phản ánh được cập nhật “đã giải quyết” chưa phải là điểm cuối. “Điều quan trọng là vấn đề người dân nêu ra đã được xử lý thực chất đến đâu, kết quả có đáp ứng yêu cầu hay không và người dân có hài lòng với cách giải quyết đó không”, ông Dũng nhấn mạnh.

Đơn vị vận hành rà soát thông tin, liên hệ người dân bổ sung nội dung và chuyển phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Không chỉ dừng ở việc tiếp nhận phản ánh, i-HaTinh đã tích hợp nhiều tiện ích phục vụ đời sống như dịch vụ công, thông tin - cảnh báo, thời tiết - thiên tai, Báo Hà Tĩnh điện tử và Cổng thông tin điện tử Hà Tĩnh, kết nối VNeID, sàn giao dịch thương mại điện tử...

Từ một kênh để người dân gửi phản ánh, i-HaTinh đang mở rộng thành nền tảng cung cấp nhiều dịch vụ, thông tin và tiện ích trên cùng một ứng dụng. Khi những tiện ích ấy được hoàn thiện và sử dụng thuận tiện hơn, giá trị của i-HaTinh sẽ được thể hiện không chỉ qua số người dùng hay số phản ánh được tiếp nhận, mà ở khả năng đáp ứng những nhu cầu thiết thực trong đời sống hằng ngày.