Kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc ấn tượng với cách Trung Quốc đầu tư cho vận động viên bơi

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại hành trình ASIAD 20 ở vòng tứ kết, nhưng những gì thể hiện tại Nhật Bản cho thấy một tập thể đang sẵn sàng cho bước chuyển quan trọng khi vừa duy trì vị thế, vừa từng bước trao cơ hội cho thế hệ kế cận.