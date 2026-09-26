Kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc ấn tượng với cách Trung Quốc đầu tư cho vận động viên bơi
Sau đợt tập huấn khoảng một tháng tại Trung Quốc, kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc nhận thấy sự khác biệt về cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho vận động viên. Kình ngư Việt Nam cho rằng những điều kiện ấy giúp anh có sự chuẩn bị ký lưỡng để đạt thành tích tốt nhất ở hai nội dung 800m và 400m tại Asiad 20.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/kinh-ngu-tran-van-nguyen-quoc-an-tuong-voi-cach-trung-quoc-dau-tu-cho-van-dong-vien-boi-post1879829.tpo