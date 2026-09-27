Ai có thẩm quyền đính chính, thu hồi sổ đỏ cấp sai?

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo ANTĐ)

Theo Điều 152 Luật Đất đai năm 2024, thẩm quyền và các trường hợp đính chính, thu hồi, hủy Giấy chứng nhận đã cấp được quy định cụ thể.

Đối với trường hợp có sai sót thông tin khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, UBND cấp xã thực hiện đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Trường hợp có sai sót thông tin khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi đối với trường hợp đăng ký biến động, Tổ chức đăng ký đất đai thực hiện đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai quy định Chính phủ giao UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai.

Theo nội dung hướng dẫn, một số địa phương đã giao một số thủ tục đăng ký biến động về cấp xã. Vì vậy, đối với trường hợp cụ thể, người dân cần căn cứ hồ sơ, nguyên nhân liên quan đến sai sót thông tin và liên hệ với địa phương để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật về đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai do UBND cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền.