Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành 3 luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng số 23/2026/QH16 (gọi là Luật) được Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất (tháng 8-2026), có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2026.

Để triển khai thi hành Luật, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật (Kế hoạch) với mục đích tổ chức thi hành Luật bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật; nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật. Đồng thời, tạo lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương trong việc triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước, trong đó có việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, ngành được giao chủ trì xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình và các cơ quan, đơn vị có liên quan đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên cổng/trang thông tin điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật và các hình thức phù hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính xây dựng, trình Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết Luật theo Danh mục và tiến độ quy định tại Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý cán cân thanh toán quốc tế và trạng thái đầu tư quốc tế của Việt Nam, trình Chính phủ trước ngày 1-11-2026.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền ban hành...