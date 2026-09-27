Chủ tịch Đồng Nai yêu cầu xử lý dứt điểm ngập úng khu vực sông Buông

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai yêu cầu các đơn vị liên quan tìm giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng tại khu vực sông Buông, phường Phước Tân. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Cụ thể, sau khi có báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát bước đầu, ngày 26/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà ký văn bản giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương tháo dỡ các công trình tạm, cầu tạm, cống tạm phục vụ thi công dự án đường cao tốc. Bảo đảm không ảnh hưởng đến dòng chảy và hoàn trả nguyên trạng lòng sông Buông trước ngày 30/9.

Cùng với đó, tổ chức đánh giá lại hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc của dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu; bảo đảm việc hình thành dự án không ảnh hưởng đến việc thoát nước tự nhiên tại khu vực dự án.

Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu đề xuất xử lý tình trạng ngập úng trước ngày 5/10. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án thoát nước lưu vực sông Buông, đề xuất phương án xử lý dứt điểm tình trạng ngập tại phường Phước Tân.

Khu dân cư ven sông Buông ngập sau những trận mưa lớn. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai giao phường Phước Tân kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng lấn chiếm ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên của sông Buông, thanh thải các chướng ngại vật ảnh hưởng việc thoát nước trong khu vực.

Trước đó, Báo Nhân Dân thông tin, sau những trận mưa lớn gây ngập lụt hàng trăm hộ dân ở phường Phước Tân sống gần khu vực sông Buông. Một trong những nguyên nhân được phường Phước Tân cho rằng, vị trí cống thoát nước qua đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu tại lý trình K1-950 đặt lệch so với dòng chảy hiện hữu, gây khó khăn trong việc tiêu thoát nước từ khu dân cư về hạ lưu sông Buông.

Sông Buông có chiều dài hơn 52km, bắt nguồn từ khu vực phường Long Khánh chảy qua phường Trảng Bom và phường Phước Tân, rồi đổ ra sông Đồng Nai. Đây là dòng sông vừa cung cấp nước vừa tiêu thoát nước, chống ngập cho nhiều địa bàn. Những năm gần đây, liên tục xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại phường Phước Tân do nước sông Buông dâng cao.