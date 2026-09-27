Cốc San tổ chức đối thoại với Nhân dân về hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Nhân dân đã được trao đổi trực tiếp các chủ trương, chính sách liên quan đến hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề và giải quyết việc làm; đồng thời có ý kiến những khó khăn, vướng mắc, nhu cầu thực tế của người dân trong tiếp cận nguồn vốn, học nghề và tìm kiếm việc làm.

Bên cạnh đó, các ý kiến còn tập trung vào những vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng, đất đai, vệ sinh môi trường; đường điện ở thôn Củm Hạ 1; những vấn đề liên quan đến đường gom cao tốc; biển báo đường giao thông; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất do nhiều thôn nằm trong vùng quy hoạch…

Đại diện người dân nêu ý kiến tại hội nghị.

Đại biểu cũng nêu ý kiến về lĩnh vực chăn nuôi, hỗ trợ chuyển đổi con giống ở thôn Tả Tòng Sành; vấn đề kênh mương thuỷ lợi ở thôn An San không đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu cho thôn; cải cách hành chính và trách nhiệm phục vụ Nhân dân...

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, 15 ý kiến, kiến nghị với 4 nhóm vấn đề của Nhân dân đã được các đồng chí chủ trì trao đổi, giải đáp trực tiếp. Những nội dung thuộc thẩm quyền của xã được xem xét, trả lời tại hội nghị; các vấn đề cần phối hợp hoặc vượt thẩm quyền, xã sẽ tổng hợp để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Lãnh đạo xã giải đáp các ý kiến tại hội nghị.

Thông qua đối thoại, cấp ủy, chính quyền xã Cốc San nắm bắt sát hơn nhu cầu thực tế của người dân, từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần giúp người dân trên địa bàn tiếp cận đúng chính sách, sử dụng hiệu quả nguồn lực và từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.