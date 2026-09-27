Triton Crown: Dấu ấn mới của dòng căn hộ cao cấp tại Phú Mỹ Hưng

Nghi thức ra mắt Phú Mỹ Hưng Triton Crown – dự án căn hộ hạng sang tọa lạc tại trung tâm hồ Bán Nguyệt.

Trên diện tích khoảng 1,2 ha, Triton Crown gồm hai tòa tháp, với tổng số giới hạn 329 căn hộ và cửa hàng thương mại. Các căn hộ có từ 1 đến 4 phòng ngủ; mật độ xây dựng hơn 58% và hệ số sử dụng đất thấp. Theo chủ đầu tư, đây là nguồn cung giới hạn tại khu vực lõi trung tâm Hồ Bán Nguyệt.

Đại diện chủ đầu tư, ông Trương Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, cho biết: “Giá trị đầu tiên của Triton Crown đến từ một vị trí rất khó lặp lại:

ngay tại Hồ Bán Nguyệt, giữa trung tâm của một đô thị đã phát triển hoàn chỉnh. Quỹ đất dành cho nhà ở tại khu vực này vốn rất hữu hạn; số lượng dự án và căn hộ mới trong tương lai cũng rất hạn chế. Vì vậy, sở hữu một căn hộ tại Triton Crown không chỉ là sở hữu một không gian sống. Đó còn là sở hữu cơ hội hiện diện lâu dài tại trái tim Phú Mỹ Hưng, nơi các tiện ích và dịch vụ chất lượng cao nằm trong tầm tiếp cận, nơi nhịp sống quốc tế sôi động ở ngay bên ngoài cánh cửa, nhưng sự riêng tư và bình yên vẫn được gìn giữ khi trở về nhà.”

Ông Trương Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, phát biểu tại sự kiện ra mắt Phú Mỹ Hưng Triton Crown.

Ông Hưng chia sẻ thêm Triton Crown được kiến tạo không chỉ để đẹp khi nhìn ngắm, mà để trở thành một phần hài hòa và đáng nhớ của hồ Bán Nguyệt, cảnh quan vốn đã có dấu ấn riêng. Vì vậy chủ đầu tư đã lựa chọn Handel Architects, một đơn vị kiến trúc quốc tế đến từ New York để đồng hành cùng dự án. Lấy cảm hứng từ mặt nước, cảnh quan sông nước phương Nam và hình ảnh chiếc du thuyền, các đường cong được đưa vào hình khối công trình, mở rộng tầm nhìn về hồ, bầu trời và đường chân trời đô thị.

Mặt đứng mô phỏng nhịp điệu dòng chảy; hệ cột chữ V nâng khối đế, kết hợp khoảng mở và mái che để đưa ánh sáng, gió và cảnh quan vào sâu hơn.

Ở tầng mặt đất, vỉa hè được tổ chức theo tinh thần “Resort Promenade” - một tuyến dạo bộ ven hồ mang tinh thần nghỉ dưỡng, nơi kết nối các hoạt động mua sắm, ẩm thực và nghệ thuật với cảnh quan hồ Bán Nguyệt. Dự án vì thế được đặt trong quan hệ với không gian công cộng quanh hồ.

Tháp A với kiến trúc hình ảnh chiếc du thuyền.

Theo đại diện chủ đầu tư, nếu kiến trúc trả lời câu hỏi công trình đứng ở đâu trong cảnh quan, hệ tiện ích lại cho thấy cư dân sẽ sống như thế nào. Cụ thể, Triton Crown dành khoảng 1.200 m² diện tích sàn cho tiện ích riêng, tập trung vào wellness, gồm chăm sóc và phục hồi sức khỏe, và kết nối, gồm giao lưu, làm việc và tận hưởng.

Đặc biệt tại sự kiện, SGS cũng trao chứng nhận công trình xanh quốc tế EDGE cho công trình và khối đế thương mại.

Tại tòa A, nhóm tiện ích wellness gồm gym, yoga, dance, pilates, sauna và hồ bơi. Tòa B hướng đến các hoạt động kết nối với thư viện, không gian làm việc riêng tư, phòng golf mô phỏng và không gian ẩm thực hướng tầm nhìn về skyline. Sảnh đón ngoài trời tạo cảm giác chuyển tiếp giữa đô thị và không gian cư trú.

Hai căn hộ mẫu được giới thiệu tại sự kiện, gồm căn 2 phòng ngủ và căn 3 phòng ngủ, cho thấy hai cách tiếp cận khác nhau đối với không gian sống cao cấp. Căn hộ có chiều cao trần lên đến khoảng 3,2 m, kết hợp các vật liệu hoàn thiện theo định hướng sang trọng và bền vững.

Một số thương hiệu được sử dụng gồm Museum cho gạch, Giant cho sàn gỗ, THG Paris cho vòi nước, SICIS Italy Vetrite cho kính nghệ thuật và Duravit cho thiết bị vệ sinh. Gạch khổ lớn đến 1,5 x 3 m, sàn gỗ tự nhiên và hệ thống lưu trữ được tổ chức theo nhu cầu sử dụng.

Phố cảnh toàn dự án Phú Mỹ Hưng Triton Crown.

Chất lượng môi trường bên trong cũng được chú trọng với giải pháp cách âm đa chiều tại mặt dựng, tường và sàn, khả năng cách âm lên đến 55 dB, nhằm tăng cường sự riêng tư.

Căn 3 phòng ngủ được định hình theo tinh thần “Quiet Opulence - Vẻ đẹp xa hoa tĩnh lặng”, với tầm nhìn panorama 180 độ hướng về Hồ Bán Nguyệt. Thiết kế kết hợp veneer gỗ sồi châu Âu, đá travertine, onyx, bề mặt vỏ sò thủ công và nội thất thiết kế riêng. Phòng đa năng theo phong cách Zen, phòng kho riêng và hệ thống thay đồ tích hợp.

Căn 2 phòng ngủ mang tinh thần “Timeless Prestige - Đẳng cấp bền vững theo thời gian”, tập trung vào cân bằng giữa thẩm mỹ, công năng và công nghệ. Bảng màu Champagne Taupe, Olive Green, Bronze và Tuscan Clay kết hợp đá tự nhiên, kim loại và chiếu sáng tích hợp. Khu bếp sử dụng hệ thống Takara Standard của Nhật Bản với công nghệ men Takara HORO.

Các phòng ngủ được cá nhân hóa. Phòng ngủ master mang phong cách thanh lịch, còn phòng ngủ trẻ em kết hợp nhu cầu học tập, lưu trữ và sinh hoạt. Phòng tắm master sử dụng đá khổ lớn 1,2 x 2,8 m, kính nghệ thuật SICIS Italy Vetrite, thiết bị phòng tắm THG và thiết bị vệ sinh Duravit.

Phòng đa chức năng tại Phú Mỹ Hưng Triton Crown.

Hồ bơi vô cực.

Sảnh đón của Triton Crown.

Sau khi đưa vào vận hành, dự án dự kiến được quản lý bởi Nihon Housing, thương hiệu đến từ Nhật Bản. Hệ thống quản lý tòa nhà thông minh BMS - Building Management System được ứng dụng để hỗ trợ kiểm soát các hệ thống kỹ thuật. Theo Phú Mỹ Hưng, công nghệ kết hợp dịch vụ quản lý chuyên nghiệp hướng đến duy trì chất lượng vận hành, an toàn và trải nghiệm ổn định cho cư dân.

Từ Hồ Bán Nguyệt, câu chuyện của Triton Crown mở rộng ra hệ sinh thái đã hình thành tại Phú Mỹ Hưng, gồm trường học, y tế, thương mại, văn phòng, dịch vụ, văn hóa - nghệ thuật và giải trí. Khu vực The Crescent tập trung nhiều không gian công cộng, cảnh quan mặt nước cùng các hoạt động thương mại, ẩm thực và vui chơi.

Dự án được ra mắt khi Phú Mỹ Hưng bước vào chặng phát triển mới với định hướng Phú Mỹ Hưng 2.0, tiếp tục bổ sung các công trình văn hóa, nghệ thuật, y tế, thương mại, dịch vụ cùng hạ tầng giao thông liên vùng.

Phú Mỹ Hưng Triton Crown tọa lạc tại trung tâm hồ Bán Nguyệt.

Theo ông Trương Quốc Hưng cảnh quan hồ Bán Nguyệt đang được nâng cấp thành điểm đến nghệ thuật, lễ hội và phong cách sống ven nước hiện đại, dự kiến vận hành từ quý III.2027. Tổ hợp C10 - Phú Mỹ Hưng Art Center quy mô 7 tầng, diện tích sàn hơn 24.000 m², vốn đầu tư khoảng 30 triệu USD, dự kiến tích hợp nhà hát, bảo tàng nghệ thuật, thư viện và nhà hàng, vận hành năm 2028.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh với hai tháp cao 15 và 24 tầng, quy mô khoảng 1.000 giường, được định hướng phát triển các lĩnh vực như tế bào gốc, y tế dự phòng và y học trường thọ, cũng dự kiến đi vào hoạt động. Đến năm 2031, tổ hợp C1 cao 23 tầng, diện tích sàn gần 100.000 m², vốn đầu tư khoảng 150 triệu USD, dự kiến tích hợp văn phòng hạng A++, khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ và khối thương mại.

Một nền tảng khác mà Triton Crown kế thừa là cộng đồng cư dân được hình thành qua hơn ba thập kỷ. Theo đại diện chủ đầu tư, khu đô thị có cư dân quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các trường học quốc tế và song ngữ như SSIS, trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Bắc, Wellspring... góp phần tạo nên môi trường sinh hoạt đa văn hóa.

Đông đảo khách hàng tham quan mô hình dự án và trải nghiệm khu nhà mẫu Phú Mỹ Hưng Triton Crown.

Nhìn từ một dự án căn hộ, ông Trương Quốc Hưng cho rằng những yếu tố này tạo nên câu chuyện rộng hơn về cách một khu đô thị tiếp tục phát triển trên nền tảng đã có. Với Triton Crown, vị trí bên hồ Bán Nguyệt, quy mô giới hạn, thiết kế chú trọng cảnh quan, hệ tiện ích và định hướng quản lý vận hành được đặt cùng nhau để hình thành không gian sống có sự riêng tư, nhưng vẫn mở ra hệ sinh thái đô thị đa dạng.

Phú Mỹ Hưng Triton Crown đánh dấu bước phát triển tiếp theo của dòng sản phẩm nhà ở cao cấp tại khu vực trung tâm, đồng thời góp phần định hình diện mạo Phú Mỹ Hưng trong giai đoạn phát triển mới. Từ tầm nhìn hướng Hồ Bán Nguyệt, kiến trúc lấy cảm hứng từ cảnh quan sông nước đến hệ tiện ích, tiêu chuẩn hoàn thiện và định hướng quản lý vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản, dự án được giới thiệu như một nơi thiên nhiên, đô thị và cộng đồng cùng hiện diện.