Hiếu và My có nhiều điểm chung: Ở cùng xóm; cùng độ tuổi; học cùng trường tiểu học, trung học cơ sở; rồi là bạn cùng lớp trung học phổ thông... Chẳng biết từ bao giờ, Hiếu có cảm tình với My nên từ khi học chung năm lớp 10, Hiếu thường sang rủ My đi học. Đặc biệt là ở những lớp học thêm buổi tối, My luôn yên tâm khi có Hiếu đi cùng làm “vệ sĩ” cho mình. Những khi trời mưa hay mùa đông gió rét, Hiếu thường bảo My để xe ở nhà và đèo bạn gái tới trường... Mỗi lần bên nhau, đôi bạn thường chia sẻ với nhau chuyện gia đình, chuyện học tập.

Nguyễn Văn Hiếu và Phạm Trà My hạnh phúc trong bức ảnh cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Kỷ niệm chung đặc biệt của đôi bạn, đó là vào sinh nhật My năm lớp 10, buổi tối, Hiếu sang nhà chúc mừng nhưng không dám vào, chỉ đứng ngoài cổng gọi My ra rồi giúi vội vào tay bạn gái chiếc hộp bút dễ thương. Đó cũng là món quà đầu tiên My được nhận từ người bạn khác giới. Rồi từ ấy, đều đặn hằng năm, cứ đến dịp sinh nhật là My đều nhận được quà của Hiếu. Năm 2018, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Hiếu viết đơn tình nguyện nhập ngũ do yêu màu xanh áo lính, còn My theo học tiếng Trung để thỏa niềm đam mê được đi đây đi đó. Dù xa nhau nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc, những ngày lễ, tết không quên gửi đến nhau lời chúc, tấm thiệp qua mạng xã hội.

Năm 2023, Hiếu và My cùng rủ nhau về tham dự buổi họp lớp, biết bao kỷ niệm thời học sinh lại ùa về. Trong khi tham gia trò chơi “Đoán ý đồng đội”, Hiếu và My vô tình bắt thăm trở thành một đôi, phối hợp ăn ý và trả lời xuất sắc những câu hỏi ban tổ chức đưa ra. Đôi bạn trước đây đã thân thiết, nay càng hiểu nhau hơn. Các bạn trong lớp thấy cả hai đẹp đôi nên tạo điều kiện để gán ghép và “đẩy thuyền”. Sau một năm tìm hiểu, dịp nghỉ Tết Nguyên đán, trong đêm giao thừa, Hiếu sang rủ My đi xem bắn pháo hoa ở sân vận động Đông Triều (Quảng Ninh). Ngay khi chùm pháo cuối cùng nở bung trên bầu trời, Hiếu thủ thỉ vào tai My ngỏ lời: “Mình yêu nhau em nhé!”. Giữa khoảnh khắc giao thừa, khi đất trời chuyển mình sang năm mới, My xúc động gật đầu.

Qua những tháng ngày yêu thương, sẻ chia và đồng hành, năm 2025, Hiếu và My chính thức về chung một nhà. My vừa là hậu phương vững chắc, vừa là nỗi nhớ và động lực tinh thần để Trung úy QNCN Nguyễn Văn Hiếu vượt khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tháng 3-2026, tổ ấm nhỏ đón thêm thành viên mới chào đời, góp phần vun đắp niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.