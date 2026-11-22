Emperor Entertainment Group vừa công bố quyết định bổ nhiệm hai nghệ sĩ hàng đầu Hong Kong là Tạ Đình Phong (Nicholas Tse) và Dung Tổ Nhi (Joey Yung) vào Hội đồng quản trị. Đây được xem là bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp của hai ngôi sao, khi họ không chỉ tiếp tục hoạt động nghệ thuật mà còn trực tiếp tham gia vào công tác quản lý và hoạch định chiến lược phát triển của công ty.

Theo thông báo từ Chủ tịch Emperor Entertainment Group, ông Albert Yeung, Tạ Đình Phong và Dung Tổ Nhi chính thức đảm nhận vai trò mới từ ngày 17/11. Quyết định này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, bởi việc những nghệ sĩ đang hoạt động trong ngành giải trí được đưa vào hàng ngũ lãnh đạo doanh nghiệp không phải điều phổ biến.

Tuy nhiên, nhìn lại hành trình gắn bó của cả hai với Emperor Entertainment Group, sự thăng chức này được đánh giá là kết quả của quá trình đồng hành lâu dài thay vì một quyết định bất ngờ. Họ không đơn thuần là những nghệ sĩ trực thuộc công ty, mà còn là hai gương mặt có nhiều đóng góp trong việc xây dựng thương hiệu và vị thế của tập đoàn suốt nhiều thập kỷ.

Tạ Đình Phong: Từ nghệ sĩ chủ lực đến thành viên Hội đồng quản trị

Gia nhập Emperor Entertainment Group từ khi còn rất trẻ, Tạ Đình Phong đã có hơn 30 năm gắn bó với tập đoàn. Nam nghệ sĩ được xem là một trong những gương mặt đặt nền móng cho sự phát triển của công ty, đồng thời xây dựng được vị thế vững chắc trong cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh Hong Kong.

Không chỉ sở hữu sự nghiệp nghệ thuật nổi bật, Tạ Đình Phong còn cho thấy khả năng phát triển kinh doanh khi liên tục mở rộng hoạt động sang những lĩnh vực khác. Năm 2016, anh thành lập thương hiệu Chef Nic, phát triển nhiều mô hình kinh doanh liên quan đến ẩm thực, chương trình giải trí, trải nghiệm trực tiếp và phân phối thực phẩm.

Những bước đi này phần nào cho thấy tư duy kinh doanh cũng như khả năng xây dựng thương hiệu cá nhân của nam nghệ sĩ. Đây được xem là một trong những yếu tố giúp Tạ Đình Phong có thêm lợi thế khi đảm nhận vai trò mới tại Emperor Entertainment Group.

Chủ tịch Albert Yeung từng chia sẻ rằng khi gặp Tạ Đình Phong, nam nghệ sĩ mới chỉ 16 tuổi. Mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần là hợp tác giữa nghệ sĩ và công ty quản lý mà còn thân thiết như người trong gia đình. Bản thân Tạ Đình Phong cũng thừa nhận hơn một nửa cuộc đời mình đã gắn bó với Emperor Entertainment Group, nơi mang ý nghĩa vượt xa một môi trường làm việc thông thường.

Dung Tổ Nhi: Hành trình từ giọng ca trẻ đến nữ hoàng nhạc pop Hong Kong

Nếu Tạ Đình Phong là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ nam Hong Kong, Dung Tổ Nhi cũng có vị trí tương tự trong lĩnh vực âm nhạc. Gia nhập Emperor Entertainment Group từ năm 1998, nữ ca sĩ đã trải qua hành trình dài để trở thành một trong những giọng ca hàng đầu của Cantopop.

Không có con đường thành công chỉ sau một đêm, Dung Tổ Nhi từng bước khẳng định tên tuổi bằng thực lực, liên tục cho ra mắt những ca khúc được yêu thích và sở hữu nhiều thành tích đáng chú ý tại các giải thưởng âm nhạc Hong Kong. Sau nhiều năm hoạt động, cô vẫn duy trì sự bền bỉ, đồng thời tích cực hợp tác với các nghệ sĩ trẻ và hỗ trợ thế hệ kế cận.

Năm 2020, Dung Tổ Nhi còn được vinh danh trong danh sách 10 Thanh niên kiệt xuất Hong Kong lần thứ 48. Chủ tịch Albert Yeung đánh giá hành trình trưởng thành của nữ ca sĩ là minh chứng cho tinh thần nỗ lực vươn lên, cũng như những giá trị cốt lõi mà Emperor Entertainment Group luôn theo đuổi.

Đảm nhận vai trò mới, Dung Tổ Nhi bày tỏ mong muốn tiếp tục phát huy vị trí của một đàn chị trong công ty, đồng hành cùng các nghệ sĩ và góp sức duy trì thương hiệu Emperor Entertainment Group. Với nữ ca sĩ, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn đi kèm trách nhiệm đối với tập thể đã gắn bó suốt nhiều năm.

Bên cạnh Chủ tịch Albert Yeung, CEO Mani Fok cũng bày tỏ sự vui mừng trước bước chuyển mới của hai nghệ sĩ. Bà cho biết đã quen biết Tạ Đình Phong và Dung Tổ Nhi từ những ngày đầu sự nghiệp, chứng kiến quá trình trưởng thành cũng như những thành tựu mà cả hai đạt được. Việc từ những nghệ sĩ trẻ trở thành cộng sự trong bộ máy lãnh đạo là cột mốc đặc biệt đối với tập đoàn.

Tạ Đình Phong được kỳ vọng đóng góp góc nhìn về văn hóa đại chúng, xu hướng giải trí và khả năng mở rộng thị trường. Trong khi đó, kinh nghiệm nhiều năm hoạt động tại Hong Kong và thị trường Hoa ngữ của Dung Tổ Nhi được xem là lợi thế trong việc phát triển âm nhạc, kết nối nghệ sĩ và xây dựng thế hệ kế cận.

Động thái này cho thấy Emperor Entertainment Group không chỉ muốn tận dụng sức ảnh hưởng của những ngôi sao hàng đầu mà còn hướng đến việc đưa kinh nghiệm thực tiễn của người làm nghệ thuật vào quá trình điều hành doanh nghiệp.

Trong bối cảnh ngành giải trí liên tục thay đổi, việc nghệ sĩ trực tiếp tham gia vào bộ máy quản lý có thể giúp công ty nắm bắt sát hơn thị hiếu khán giả, xu hướng âm nhạc và nhu cầu của thị trường. Dẫu vậy, hiệu quả thực tế của mô hình này vẫn cần thời gian để kiểm chứng.

Sau hàng chục năm đồng hành, Tạ Đình Phong và Dung Tổ Nhi giờ đây bước sang một chương mới trong sự nghiệp. Từ những nghệ sĩ từng góp phần xây dựng tên tuổi Anh Hoàng, cả hai sẽ trực tiếp tham gia vào hành trình định hình tương lai của tập đoàn. Đây không chỉ là dấu mốc cá nhân mà còn là bước đi đáng chú ý trong chiến lược phát triển của một trong những công ty giải trí lớn tại Hong Kong.