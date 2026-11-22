Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Tuấn Trần thu hút sự chú ý khi chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho vai diễn trong phim điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc. Nam diễn viên cho biết anh phải giảm cân, đồng thời thay đổi màu da để phù hợp với từng giai đoạn của nhân vật Phúc. Đáng chú ý, những thay đổi này không chỉ xuất hiện khi nhân vật vào tù mà đã được Tuấn Trần tính toán ngay từ những phân cảnh đầu tiên của bộ phim.

Trong Trại Giam Hạnh Phúc, Tuấn Trần đảm nhận vai Võ Hồng Phúc, một thầy giáo dạy văn có hoàn cảnh khó khăn. Ba mẹ mất sớm, Phúc sống cùng em gái và luôn mong muốn xây dựng một ngôi nhà mới. Ngoài công việc giảng dạy, anh còn làm thêm nhiều nghề như bảo vệ, ai thuê gì làm đó để kiếm thêm thu nhập. Chính cuộc sống vất vả này khiến Tuấn Trần quyết định giảm cân ngay từ giai đoạn đầu phim.

Tuấn Trần trong tạo hình thầy giáo Phúc trước khi nhân vật phải chấp hành án tù.

Nam diễn viên chia sẻ: "Ở giai đoạn đầu phim, Tuấn sẽ giảm cân một chút để khán giả cảm nhận được nhân vật này phải lao động nhiều, không quá quan trọng vẻ bề ngoài mà chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc em gái".

Tuy nhiên, cuộc sống của Phúc hoàn toàn thay đổi khi anh phải nhận bản án một năm tám tháng tù. Từ một thầy giáo hiền lành, Phúc phải thích nghi với môi trường trại giam, đối diện nhiều sự cố và những trận đòn. Tuấn Trần cho biết nhân vật tiếp tục sụt cân vì căng thẳng, sinh hoạt đảo lộn và những áp lực trong quá trình chấp hành án.

Tuấn Trần xuất hiện với gương mặt hốc hác, làn da sạm màu trong tạo hình tù nhân Võ Hồng Phúc.

Không dừng lại ở cân nặng, nam diễn viên còn phải thay đổi màu da để thể hiện quãng thời gian Phúc lao động, cải tạo trong tù. Anh giải thích: "Trong quá trình cải tạo, nhân vật phải dầm nắng dầm mưa, làm nhiều công việc lao động chân tay nên màu da cũng sậm hơn".

Đáng chú ý, Tuấn Trần tiết lộ anh cùng anh Trung đã bàn bạc kỹ lưỡng về từng thay đổi nhỏ trong ngoại hình của Phúc, từ gương mặt hốc hác, râu tóc cho đến ánh mắt. Theo nam diễn viên, khi mới vào tù, nhân vật mang tâm lý bỡ ngỡ, sợ hãi trước môi trường xa lạ. Tuy nhiên, sau một thời gian thích nghi và chấp nhận hoàn cảnh, thần thái của Phúc cũng dần thay đổi.

Bên cạnh những khó khăn trong trại giam, Phúc còn phải đối diện với nỗi lo về người em gái ở bên ngoài. Vì là lao động chính trong gia đình, việc anh phải chấp hành án khiến nguồn tài chính dành cho em ngày càng cạn kiệt. Những áp lực về tinh thần, sức khỏe và gia đình cũng là nguyên nhân khiến ngoại hình nhân vật trở nên suy kiệt.

Trước Trại Giam Hạnh Phúc, Tuấn Trần từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh như Bố Già, Mai và Mang Mẹ Đi Bỏ. Trong đó, vai Quắn ở Bố Già giúp nam diễn viên được đông đảo khán giả biết đến, còn nhân vật Dương trong Mai tiếp tục tạo được sự chú ý nhờ câu chuyện tình cảm với nhân vật do Phương Anh Đào đảm nhận. Với vai Võ Hồng Phúc, Tuấn Trần tiếp tục thử sức cùng một nhân vật có nhiều biến chuyển về số phận, đòi hỏi sự thay đổi cả về ngoại hình lẫn tâm lý.