12 năm trước, khi Hồ Ngọc Hà phát hành album thứ hai trong sự nghiệp, lúc ấy, Subeo (con trai cả của Hồ Ngọc Hà) mới 4 tuổi, nhút nhát bên mẹ trước ống kính truyền thông.

Khi nữ ca sĩ tung album thứ hai vài ngày trước, Subeo đã bước sang tuổi 16, trưởng thành, điển trai. Cậu bé còn dẫn bạn gái đến chúc mừng mẹ ra mắt sản phẩm.

Với Hồ Ngọc Hà, hai khoảnh khắc ở hai thời điểm với cô rất khác, nhiều thay đổi. Nữ ca sĩ chia sẻ giống mọi bà mẹ khi con trai bước vào tuổi teen, cô thích nghi và chấp nhận việc con có thế giới riêng, ít chia sẻ.

“Tôi không đòi hỏi con ở tuổi 16 phải suy nghĩ được như mình. Hãy để con được vấp ngã, nhận bài học. Và ba mẹ vẫn ở đó. Những lúc như vậy, con sẽ nhớ được lời khuyên từ ba mẹ. Bản thân tôi và ba của Subeo luôn mong muốn dành những điều tốt nhất cho con”, nữ ca sĩ chia sẻ với Tri Thức - ZNews.

'Tôi thấu hiểu con'

- Công chúng khá bất ngờ khi thấy sự trưởng thành của Subeo ở tuổi dậy thì. Gần đây, hình ảnh Subeo đưa bạn gái đến chúc mừng chị ra mắt sản phẩm, được sự chú ý từ truyền thông. Với vai trò người mẹ, chị đón nhận sự thay đổi của con ra sao?

Thực sự rất là khác đấy. Tôi cũng giống như bao bà mẹ khác khi có con bước vào tuổi teen thôi. Các con sẽ ít chia sẻ lại, sống trong thế giới riêng của mình. Đôi khi, chúng còn cãi và không muốn nghe những ý kiến từ ba mẹ.

Nhưng sau cùng, tôi nghĩ rằng, sự thấu hiểu là chìa khóa có thể giải quyết vấn đề. Nếu ba mẹ yêu thương, thấu hiểu thật sự con cái, mọi thứ sẽ khác.

Ví dụ, đặt chúng ta ở tuổi của con thời điểm dậy thì, mình có ăn uống tầm bậy tầm bạ, thức khuya không. Có.

Mình có yêu mà không nghe lời người lớn không. Có.

Nên là, tôi không đòi hỏi con ở tuổi 16 phải suy nghĩ được như mình. Hãy để con được vấp ngã, nhận bài học. Và ba mẹ vẫn ở đó. Những lúc như vậy, tôi nghĩ con sẽ nhớ được lời khuyên từ ba mẹ.

- Những việc liên quan đến Subeo, từ học hành, yêu đương, định hướng nghề nghiệp, chị hay anh Cường sẽ can thiệp, quyết định chính?

Tùy việc. Hai bên gia đình vẫn có những cuộc gặp gỡ. Bản thân tôi và ba của Subeo luôn mong muốn dành những điều tốt nhất cho con.

Nhưng mà trên hết, phải hiểu cảm xúc và ở giai đoạn này, điều con cần nhất là gì. Nếu mà Subeo tự cân bằng được rồi thì thôi. Tôi không cần phải đòi hỏi y chang 100% những điều mình mong muốn, đề ra ở con.

- Là trung tâm trong một gia đình đa thế hệ: có bố mẹ ở tuổi U70, con cả là Gen Alpha, hai em bé song sinh mới 6 tuổi…, chị dung hòa mọi thứ thế nào?

Trong cuộc sống, ai cũng sẽ có những ngày vui, ngày buồn, ngày bình thường, ngày khó chịu.

Tất nhiên, mọi người luôn thấu hiểu công việc và thời gian của tôi. Cảm xúc của một nghệ sĩ mà, đôi lúc lên xuống thất thường nhưng cả gia đình đã quen rồi. Mọi người nói đó rồi quên đó và yêu thương nhau. Nên dù có chuyện gì xảy ra đến đều được nhanh chóng giải quyết.

Với bạn biết rồi. Phụ nữ tuổi này, nội tiết tố thay đổi. Tôi cũng không tránh khỏi được những ngày mình không phải là mình. Quan trọng tôi biết được là phải thay đổi, biết nói lời xin lỗi. Đó mới là điều quan trọng.

Còn chuyện bản thân có lúc này, lúc kia nhưng vẫn không nhìn ra được vấn đề, mới đáng lo ngại. Mỗi một ngày, tôi đều phải học và thay đổi. Tôi nhìn vào con để điều chỉnh chính mình. Vì con cái thường bắt chước ba mẹ và copy lại mọi thứ, từ lời nói đến hành động. Vì vậy, tôi luôn ý thức mọi hành xử trong đời sống.

Nếu phải dùng hai từ để nói về cuộc sống của tôi hiện tại là an lành và hạnh phúc. Tôi viên mãn khi mỗi ngày trôi qua đều có giấc ngủ ngon, được toàn tâm toàn ý theo đuổi công việc yêu thích và luôn được bao bọc bởi những người thân yêu có cùng nguồn năng lượng tích cực.

‘Sợ nhất là khi ngồi yên, không làm gì’

- Trong buổi ra mắt album mới, chị nhắc nhiều về căn bệnh rối loạn lo âu và nỗi sợ. Có phải giữa một thị trường âm nhạc phát triển quá nhanh cùng sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao trẻ, hiện tượng…, khiến chị chộn rộn và lo lắng bị bỏ lại phía sau?

Tôi chưa bao giờ có cảm giác bị bỏ lại. Vì tôi luôn hiểu chính bản thân và chặng đường đã đi qua.

Tôi chỉ sợ nhất là khi trong mình tồn tại suy nghĩ: 'Thế là được rồi, đủ rồi'. Đó là cảm giác sợ nhất. Một trạng thái mà không có bất kỳ động lực nào để làm, để sống, để cống hiến. Lúc đó, tôi thấy mình sống mà không có ý nghĩa, giá trị gì.

Còn lại, điều quan trọng nhất là mình phải nhìn nhận, cập nhật mọi thứ xung quanh như thế nào.

Đến nhanh thì sẽ đi nhanh. Guồng quay của các bạn trẻ rất nhanh nhưng cũng chỉ là một giai đoạn thôi, chứ không phải: 'Ồ, bây giờ bạn đang được để ý thì bạn sẽ được nổi tiếng mãi mãi'.

Bây giờ, khái niệm nổi tiếng đã khác so với trước đây. Hoặc các bạn có thể nổi tiếng trong cộng đồng fan riêng của mình, chứ không chỉ nhận diện bởi số đông. Thành ra, tôi nghĩ, giai đoạn nào cũng có yếu tố này kia. Tôi chỉ cảm thấy bản thân đã gây dựng được sự nghiệp mình vẫn luôn mơ ước có được.

Vậy thì, tôi phải làm sao để những bước đi tiếp theo có được sự xứng đáng với những gì đã cố gắng. Kể cả đó là một sự chuyển mình mạnh mẽ, một quyết định khác biệt, nhưng vẫn phải giữ linh hồn của mình.

Như mọi người có thể thấy, bây giờ có thể thấy rất nhiều chương trình truyền hình thực tế thu hút hàng chục nghệ sĩ. Và nghệ sĩ tham gia các chương trình đó sẽ được để ý.

Nhưng chắc gì tôi tham dự những chương trình như vậy là phù hợp, chẳng hạn thế. Mỗi người phải hiểu rằng mình phù hợp ở đâu, môi trường nào, với những ai và năng lượng ra sao.

Hãy đặt mình vào vị trí mà mình thuộc về. Lúc đó, bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

- Người ta vẫn thấy chị bận rộn với những hoạt động nghệ thuật trong nhiều năm qua, ra mắt sản phẩm, góp mặt ở những show thời trang… Tại sao chị tồn tại suy nghĩ rằng mình đang sống không có giá trị, ý nghĩa gì?

Quan trọng là tôi phải biết, hiểu mình đang làm gì, như thế nào và bản thân đang là ai. Thị trường showbiz, guồng quay âm nhạc đang rất nhanh. Nếu tôi cứ đứng một chỗ hay không biến chuyển gì, mình không xứng đáng với sự kỳ vọng với công chúng. Tôi ra nhiều sản phẩm trong 12 năm qua, có bài hát thành công và cũng có bài hát không thành công. Bình thường. Nghệ sĩ mà. Và nếu mà mình không làm nữa thì như kiểu bị an toàn và không có gì mới mẻ cho khán giả.

Tất nhiên là tôi phải lắng nghe sự nhìn nhận của những người xung quanh nữa. Nhiều năm qua, tôi hiện diện ở những lĩnh vực khác nhau, âm nhạc bớt đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình lẩn trốn gì cả.

Tôi vẫn làm việc, vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn cảm thấy chưa đã. Ai cũng vậy thôi. Trong cuộc sống, sẽ có những cột mốc mà bản thân phải quyết liệt hơn, táo bạo hơn. Đôi khi sự táo bạo ấy sẽ cho mình những bài học, kinh nghiệm.

Thất bại hay thành công đều là bài học hay. Và phải như thế. Cuộc sống có lên, xuống, thăng, trầm, có lúc chúng ta nghỉ ngơi, cũng có lúc hăng say làm việc.

- Vậy với những tranh luận như “nhạc cũ, sến” trong lần trở lại này, chị đón nhận thế nào?

Nghệ sĩ phải chấp nhận tranh luận khi ra sản phẩm. Điều đó là đương nhiên. Khi tôi hát những bài hát hit cũng cũng những bình luận như “Sến”, “Nhạc không hay”..

Thật sự mà nói, với album này, tôi không đặt nặng phải việc bài nào cũng phải hit hay đánh dấu sự chuyển mình gì quá lớn. Tôi hy vọng rằng khán giả sẽ đón nhận màu sắc âm nhạc lần này như một sự thử nghiệm mới mẻ dù có phần kén tai hơn của mình.

Tôi nghĩ rằng nếu trong đời sống, một người mà không có đam mê thì rất nhàm chán. Không phải áp lực từ bên ngoài, ngay trong chính bản thân mình đã tự đặt áp lực cho bản thân. Nhưng con người cũng phải bình an nữa.

Bình an nhưng không phải để mọi thứ an bài. Tôi không thể cứ chạy mãi theo sự bình an trong tâm hồn và không mang lại giá trị cho công chúng, những người yêu nhạc của mình. Đến một lúc nào đó, bản thân sẽ dần nguội lạnh trong mọi cảm xúc. Nên là, tôi luôn cố gắng cân bằng cảm xúc, dịch chuyển, nghỉ ngơi, lao động.

‘Tôi cố gắng sống đúng’

- 2 thập kỷ làm nghề, 3 album và những đĩa đơn, MV xen giữa, có thành công, có thất bại, khi nhìn lại, chị thấy gì?

Tôi thấy mình đã làm rất nhiều điều, vượt qua mọi việc, có cả sự ghi nhận, học hỏi và nhận về bài học sau một hành trình. Cuộc sống của tôi rất thú vị. Và dù cho mình ở trong bất kỳ tình huống nào, lúc rực rỡ nhất cũng luôn có sự khiêm nhường. Hoặc trong tình huống thất bại nhất, tôi luôn giữ được tâm thế bình tĩnh bước qua.

Tôi luôn thầm cảm ơn mọi điều trong cuộc sống này để giúp mình sâu sắc hơn, trưởng thành hơn, dù ở đâu.

- Chị nhắc nhiều đến bài học. Vậy đâu là cột mốc thay đổi con người chị nhiều nhất, tính đến thời điểm hiện tại?

Bài học lớn nhất mà tôi nhận được sau chừng ấy năm là phải cố gắng sống đúng. Lỡ như bản thân phải đối diện với những thông tin bên lề hoặc ai đó hiểu sai về mình, phải chấp nhận sự thật. Tôi không thể bắt mọi người hiểu theo cách của mình. Tôi cũng không thể bác bỏ và buộc họ phải tin mình.

Chắc chắn, trong cuộc sống này, có những người mà thậm chí khi mình lôi cả trái tim ra để thề thốt, họ vẫn không tin.

Bài học này giúp tôi hiểu rằng điều quan trọng nhất mình cần bận tâm là gì. Bản thân phải chấp nhận cả những điều chưa như ý nguyện. Cuộc sống mà. Nếu ai cũng đạt được những điều họ mong cầu, đâu phải là cuộc sống. Vậy nên, tôi luôn bình thản trước tất cả mọi việc, cả những điều hài lòng và chưa như ý.

- Trước những ồn ào, tranh cãi, thậm chí tin đồn (đúng hoặc sai) xảy đến, chị thường đối diện thế nào?

Tôi chưa bao giờ là một trong những nghệ sĩ lên tiếng để giải thích bất kỳ một điều gì. Và tôi luôn tin rằng hành trình mình đã và đang qua, mọi người có thể nhìn thấy được hết.

Tôi nghĩ thời gian luôn luôn là một liều thuốc để chữa lành chính mình.

Tâm An