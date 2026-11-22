Không phải cảnh quay cao trào hay lời thoại nặng tâm lý, thứ khiến Nhà giáo Ưu tú Diệu Đức lặng đi khi tham gia bộ phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng lại đến ngay từ giây phút bà đặt chân qua bậc cửa Cung Diên Thọ. Trải qua nhiều thập kỷ đứng trên bục giảng lẫn phim trường, nữ nghệ sĩ hiếm khi chia sẻ nhiều về hậu trường, nhưng lần chạm mặt với không gian lịch sử tại Cố đô Huế đã để lại cho bà một dư âm rất khác.

NGƯT Diệu Đức tâm sự về bối cảnh Cung Diên Thọ tại Cố đô Huế. Ảnh: NSX

Tâm sự về khoảnh khắc này, NGƯT Diệu Đức cho biết điều chạm tới cảm xúc của bà chính là ý thức về những con người thật của Hoàng gia triều Nguyễn từng hiện diện và đi qua một phần cuộc đời ngay tại nơi đây. Thay vì phủ lên bối cảnh vẻ ngoài bóng bẩy hay sắp đặt phô trương, những người thực hiện dự án giữ nguyên trạng nhịp thở của thời gian. Từ màu gỗ lim đã sẫm lại trên từng hàng cột, nền gạch bạc màu qua nhiều thế hệ, bộ bàn ghế cổ cho đến những bình gốm sứ mang hoa văn cung đình đều giữ trọn nét cũ kỹ tự nhiên, tạo cảm giác chân thật đến mức người diễn viên chỉ cần bước vào đã thấy nhân vật hiện hữu.

NGƯT Diệu Đức tại buổi ra mắt dự án phim Hoàng hậu cuối cùng ở TP.HCM

Trong Hoàng Hậu Cuối Cùng, NGƯT Diệu Đức đảm nhận vai Đức Từ Cung, nhân vật mang sức nặng về lễ nghi lẫn chiều sâu nội tâm trong chốn hậu cung xưa. Với nền tảng diễn xuất chuẩn mực, tiết chế qua hàng loạt vai diễn sân khấu và truyền hình phía Nam, sự góp mặt của bà ở một kịch bản mang màu sắc lịch sử tạo nên điểm tựa vững chắc cho tuyến nhân vật lớn tuổi. Việc hóa thân vào một nguyên mẫu có thật đòi hỏi người nghệ sĩ phải tiết chế tối đa thói quen diễn xuất đời thường để hòa vào nhịp điệu chậm rãi, uy nghiêm của đời sống cung đình.

Phân cảnh phim Hoàng hậu cuối cùng

Dự án do bộ đôi Bảo Nhân – Nam Cito thực hiện cũng đánh dấu màn hội ngộ của nhiều gương mặt quen thuộc như Tăng Thanh Hà, Hữu Châu, Hồng Vân, Thân Thúy Hà bên cạnh các diễn viên trẻ Ma Ran Đô và Trâm Anh. Khi chọn ghi hình trực tiếp tại quần thể di tích Cố đô Huế và ấn định lịch ra rạp vào tháng 3/2027, câu chuyện của Hoàng Hậu Cuối Cùng đang từng bước hé lộ những lát cắt hậu trường giàu tính tư liệu trước ngày chính thức gặp gỡ khán giả.