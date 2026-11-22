Nữ du khách Scotland bật cười trước lời an ủi thất tình của nhân viên Việt Nam Video được Fiona đăng tải trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cuộc gặp gỡ với nữ nhân viên quán cà phê cũng trở thành một trong những kỷ niệm đẹp nhất của cô trong chuyến du lịch Việt Nam.

Trong chuyến du lịch Việt Nam kéo dài 2 tuần, Fiona Simpson (28 tuổi, đến từ Scotland, Vương quốc Anh) không ngờ cuộc gặp gỡ tình cờ với một nữ nhân viên quán cà phê tại Đà Nẵng lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình.

“Bạn dẫn 100 chàng trai đến đây cũng được”, lời an ủi hài hước của một nữ nhân viên quán cà phê ở Đà Nẵng khiến Fiona bật cười.

Trong video được cô chia sẻ trên mạng xã hội, Fiona ngồi tại một chiếc bàn trong quán cà phê, trò chuyện vui vẻ với nữ nhân viên mặc áo xanh đứng bên cạnh. Khi biết nữ du khách vừa chia tay người yêu, cô nhân viên liên tục pha trò, đưa ra những lời động viên dí dỏm khiến cả hai bật cười.

Dù vốn tiếng Anh còn hạn chế, nữ nhân viên vẫn nhiệt tình trò chuyện với Fiona, thậm chí sử dụng phần mềm dịch thuật trên điện thoại để hai người có thể hiểu nhau hơn.

Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên, gần gũi như giữa những người bạn thân thiết. Sự hài hước, chân thành của nữ nhân viên không chỉ giúp Fiona vơi đi nỗi buồn sau cuộc chia tay mà còn khiến nhiều người xem video thích thú.

Sau cuộc trò chuyện vui vẻ, Fiona và nữ nhân viên trở thành những người bạn tốt của nhau và giữ liên lạc thường xuyên.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Fiona Simpson cho biết cô đến Việt Nam từ ngày 23/9 đến 7/10. Đây là lần đầu tiên nữ du khách Scotland đặt chân đến đất nước hình chữ S.

Ban đầu, cô thực hiện chuyến đi cùng bạn trai. Trong thời gian ở Đà Nẵng, cả hai thường xuyên ghé một quán cà phê có phục vụ đồ ăn nhẹ để ăn sáng vì yêu thích nơi này. Cũng chính tại đây, họ gặp gỡ nữ nhân viên phục vụ có tính cách vui vẻ, thân thiện.

"Cả hai chúng tôi đều rất quý mến cô ấy. Cô ấy luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã có cảm giác mình hoàn toàn có thể trở thành bạn bè với cô ấy", Fiona kể.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Fiona sau đó không diễn ra như mong đợi. Khi mối quan hệ kết thúc, cô tiếp tục những ngày ở Việt Nam một mình. Giữa thời điểm nhạy cảm ấy, nữ du khách nhận ra những cuộc trò chuyện vui vẻ với cô nhân viên quán cà phê đã giúp bản thân cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

"Thành thật mà nói, cách cô ấy luôn khiến tôi bật cười chính là điều tôi cần nhất vào thời điểm đó", Fiona chia sẻ.

Kể từ khi không còn bạn trai đồng hành, Fiona vẫn đều đặn quay lại quán ăn sáng. Tuy nhiên, lý do không chỉ bởi đồ ăn hay không gian quen thuộc, mà chủ yếu vì cô muốn gặp lại người nhân viên luôn khiến mình vui vẻ.

"Tôi cố tình đến quán ăn sáng chỉ để được gặp cô ấy, bởi cô ấy thực sự giống như một tia nắng ấm áp, luôn mang đến niềm vui cho mọi người", nữ du khách nói.

Qua những lần gặp gỡ, cả hai dần trở nên thân thiết. Đôi lúc, nữ nhân viên còn ngồi cùng bàn, chia sẻ những câu chuyện đời thường với cô. Đến nay, cả hai đã trao đổi số điện thoại và vẫn giữ liên lạc dù Fiona đã rời Việt Nam.

"Tôi nghĩ cuộc chia tay của mình có lẽ đã khó khăn hơn rất nhiều nếu không có cô ấy. Tôi rất biết ơn, dù có lẽ cô ấy còn không nhận ra mình đã mang đến những tác động tích cực lớn đến nhường nào đối với tôi. Đơn giản bởi đó chính là con người cô ấy", Fiona bày tỏ.

Fiona trong chuyến du lịch tại Việt Nam (23/9-7/10).

Sau khi đăng tải video ghi lại cuộc trò chuyện, Fiona bất ngờ trước sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đặc biệt, nhiều người dành lời khen cho tính cách hài hước, thân thiện và sự chân thành của nữ nhân viên Việt Nam.

"Tôi không ngờ video lại thu hút nhiều lượt xem như vậy. Khi thấy mọi người dành rất nhiều tình cảm cho cô ấy trong phần bình luận, tôi rất háo hức muốn kể lại, bởi cô ấy xứng đáng được biết mình tuyệt vời đến nhường nào", Fiona nói.

Nhìn lại hành trình, cô gái 28 tuổi khẳng định cuộc gặp gỡ đặc biệt này chính là điểm nhấn đáng nhớ nhất trong chuyến du lịch Việt Nam đầu tiên.

Ngoài câu chuyện đặc biệt tại quán cà phê, Fiona còn dành nhiều lời khen cho con người, ẩm thực và cảnh đẹp Việt Nam.

Trong hành trình từ ngày 23/9 đến 7/10, cô đã ghé thăm TP.HCM, Đà Lạt và Đà Nẵng, trải nghiệm nhiều món ăn địa phương cũng như các hoạt động du lịch.

"Người Việt Nam thực sự rất dễ mến, thân thiện và hiếu khách. Đây chính là điều khiến tôi ấn tượng nhất", cô nhận xét.

Dù chỉ lưu lại Việt Nam khoảng 2 tuần, Fiona có cảm giác chuyến đi dài hơn bởi có quá nhiều hoạt động và trải nghiệm thú vị.

Hiện cô đã trở về Bali (Indonesia), nơi mình đang sinh sống. Tuy nhiên, nữ du khách khẳng định sẽ quay lại Việt Nam vào một thời điểm trong năm mới.

"Tôi rất yêu Việt Nam. Đây thực sự là một đất nước tuyệt vời", Fiona nói.

Quỳnh Trang