Tóm tắt chung: TikToker Win William (còn được cộng đồng mạng gọi là "iPhone Kupi") bất ngờ xuất hiện tại TP.HCM, tặng hàng loạt iPhone, iPad miễn phí cho người dân ngẫu nhiên.

Xuất thân từ một tiểu thương buôn bán quần áo cũ ở Lào, anh vươn lên trở thành doanh nhân thành đạt tại Thái Lan với danh xưng "Vua Live".

Biệt danh gắn liền với trào lưu "iPhone Kupi" cùng thói quen tặng quà giá trị lớn từ vàng miếng đến đồ công nghệ giúp Win William xây dựng sức hút khổng lồ khắp Đông Nam Á.

Vừa qua, mạng xã hội Việt Nam bất ngờ bùng nổ trước đoạn video ghi lại cảnh một nam TikToker ngoại quốc dạo bước trên đường, liên tục tặng miễn phí những thiết bị công nghệ đắt đỏ như iPhone hay iPad cho người dân. Nhân vật chính đứng sau màn phát quà hào phóng này không ai khác chính là Win William - nhà sáng tạo nội dung đình đám sở hữu hơn 33 triệu lượt theo dõi trên nền tảng TikTok.

Win William (anh chàng iPhone Kupi) đến Việt Nam phát iPhone miễn phí. Nguồn: @huynhbaoisme

Cụ thể, từ ngày 20/11, Win William có chuyến du lịch Việt Nam, đồng thời hào phóng tặng thiết bị công nghệ cho một số người ngẫu nhiên trên đường. Anh sẽ thân thiện bắt chuyện, hỏi liệu họ có đang theo dõi tài khoản TikTok của anh hay không. Ngay khi nhận được câu trả lời xác nhận, anh lập tức gửi tặng những hộp điện thoại nguyên seal.

Nhiều người đi đường chụp ảnh chung với Win William. Nguồn: @huynhbaoisme, @kevinnguyendz, @_wang.zhi.qing, @la.chn.ci.u.gip.mn

Thực chất, Win William không phải cái tên xa lạ với những ai thường xuyên theo dõi công nghệ, đặc biệt là iPhone. Trước khi trở thành hiện tượng mạng, chàng trai sinh năm 1998 này từng có xuất phát điểm khiêm tốn tại quê nhà Lào, bắt đầu sự nghiệp kinh doanh bằng việc livestream bán quần áo cũ trong một cửa hàng nhỏ. Toàn bộ số vốn khởi nghiệp ban đầu của anh khi ấy chỉ vỏn vẹn khoảng 2 triệu kip, tương đương hơn 3 triệu đồng.

Win William sở hữu những phiên live bạc tỷ, thường xuyên tặng quà trực tiếp.

Song, nhờ lối dẫn dắt duyên dáng, gần gũi và không kém phần nhạy bén, Win William dần mở rộng quy mô hoạt động sang thị trường Thái Lan, tạo nên những kỷ lục doanh thu đáng kinh ngạc. Có những phiên phát sóng mừng sinh nhật của anh thu về hơn 500.000 đơn hàng với doanh số hàng trăm tỷ đồng, được truyền thông Thái Lan và quốc tế ưu ái gọi bằng danh xưng "Vua Live".

Bên cạnh tài năng kinh doanh với thương hiệu nước hoa riêng, Win William còn phủ sóng toàn cầu thông qua trào lưu "iPhone Kupi". Giai điệu bắt tai của đoạn nhạc tiếng Nga mang ý nghĩa "mua iPhone đi" này được phát hành từ tháng 7/2026, nhưng chỉ thực sự bùng nổ khi được anh chàng lồng vào những video "đập hộp", khoe điện thoại mới. Từ đó, cư dân mạng thường gọi vui anh là "thánh iPhone Kupi".

Thực chất, việc tặng miễn phí iPhone trên đường phố Việt Nam không phải là chiêu trò, mà đã trở thành thương hiệu cá nhân gắn liền với Win William suốt nhiều năm qua. Trong các phiên livestream kéo dài hàng giờ, "Vua Live" nổi tiếng chiều lòng người hâm mộ khi thường xuyên tổ chức các chương trình tri ân với phần thưởng là tiền mặt, vàng, kim cương, thậm chí hàng công nghệ hay xe.