Sau khoảng 4 năm vướng nghi vấn hẹn hò, Khả Như và Huỳnh Phương mới chính thức công khai chuyện tình cảm bằng màn cầu hôn gây chú ý. Trong suốt thời gian bên nhau, cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện thân thiết nhưng đều chọn cách giữ im lặng. Đằng sau chuyện tình kín tiếng ấy là quan điểm khá rõ ràng của Khả Như về việc bảo vệ tình yêu trước sự soi mói từ bên ngoài.

Khả Như có quan điểm yêu kín đáo, sợ nói trước bước không qua

Trong một chương trình, Khả Như từng thẳng thắn chia sẻ quan điểm về việc công khai tình yêu trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cho rằng không phải ai cũng thoải mái khi mối quan hệ của mình trở thành chủ đề bàn tán của những người xung quanh. Cô nói:

“Không phải ai cũng thích mối quan hệ của mình bị xã hội, mọi người xung quanh mang ra bàn tán. Nếu công khai tình yêu lên mạng xã hội, chắc chắn cả hai sẽ bị soi mói.

Tôi biết nhiều trường hợp người trong cuộc mong muốn bảo vệ người yêu của họ nên chọn cách yêu trong bí mật, và những mối tình đó vẫn rất bền lâu. Đối với tôi, chuyện yêu đương phải kín đáo. Đó là sự tôn trọng và là cảm xúc thiêng liêng mà những người đang yêu dành cho nhau”.

Quan điểm này phần nào lý giải cách Khả Như và Huỳnh Phương đối diện với những đồn đoán tình cảm suốt nhiều năm. Dù liên tục bị khán giả phát hiện những dấu hiệu thân thiết, cả hai vẫn không vội xác nhận mối quan hệ.

Tháng 11/2023, khi được hỏi trực tiếp về tình trạng tình cảm giữa lúc vướng nghi vấn hẹn hò Huỳnh Phương, Khả Như từng lúng túng, hài hước cho biết: “Trời ơi, em cảm thấy 9 ngàn chiếc máy đang chĩa vô em”. Sau đó, cô khéo léo chuyển sự chú ý sang những khách mời khác và bày tỏ mong muốn gặp đúng người, đúng thời điểm.

Đến khi được hỏi về chuyện tình cảm và khả năng kết hôn, nữ diễn viên tiếp tục giữ thái độ kín đáo. Cô chia sẻ: “Thật sự hiện tại tôi không muốn chia sẻ về những điều cá nhân vì tôi muốn mọi người tập trung vào dự án của mình. Tôi sẽ tiết lộ sau đó đi vì chuyện gì nói trước bước không qua”.

Huỳnh Phương cũng chọn giữ kín chuyện riêng tư

Không chỉ Khả Như, Huỳnh Phương cũng từng thể hiện mong muốn không đưa chuyện cá nhân trở thành tâm điểm chú ý. Tháng 3/2025, khi được hỏi về tin đồn hẹn hò đàn chị hơn 5 tuổi, nam diễn viên cho biết cả gia đình anh và Khả Như đều biết những lời đồn đoán, thậm chí thỉnh thoảng còn hỏi han. Tuy nhiên, anh khẳng định bản thân không cảm thấy áp lực.

Huỳnh Phương chia sẻ: “Cả tôi và Khả Như không cảm thấy áp lực, chỉ cần làm việc chung vui vẻ là được”. Khi được hỏi thêm về tình trạng mối quan hệ, nam diễn viên vẫn không xác nhận mà cho biết muốn tập trung cho công việc, chưa muốn chia sẻ chuyện cá nhân.

Cách ứng xử của cả hai khiến chuyện tình cảm càng trở nên kín tiếng. Dù vậy, những dấu hiệu thân thiết vẫn liên tục được khán giả chú ý. Từ việc cùng xuất hiện tại các sự kiện, đi du lịch với nhóm bạn đến những lần đồng hành trong dịp đặc biệt, Khả Như và Huỳnh Phương nhiều lần được người hâm mộ ghép đôi.

Đến Giáng sinh 2025, Huỳnh Phương đăng tải hình ảnh ôm eo Khả Như kèm dòng trạng thái “Đón Noel cùng người thương”. Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi nam diễn viên công khai thể hiện tình cảm với nữ đồng nghiệp. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa chính thức xác nhận chuyện hẹn hò.

Sau 4 năm úp mở, cả hai chính thức công khai tin vui

Tối 19/11/2026, Khả Như bất ngờ chia sẻ hình ảnh nhận lời cầu hôn từ Huỳnh Phương, khoe chiếc nhẫn ở ngón áp út cùng lời xác nhận: “Dạ, em chịu”. Nam diễn viên cũng đăng tải khoảnh khắc bên bạn gái với dòng trạng thái hài hước: “Làm phim khuyên người ta đừng lấy vợ và cái kết”.

Theo chia sẻ, màn cầu hôn diễn ra trong tiệc sinh nhật tuổi 34 của Huỳnh Phương tại TP.HCM, khoảng một tuần trước khi cặp đôi công khai tin vui. Buổi tiệc có sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp thân thiết như Thu Trang, Tiến Luật, BB Trần, Quang Tuấn và Liêu Hà Trinh.

Sau nhiều năm giữ chuyện tình cảm trong phạm vi riêng tư, Khả Như và Huỳnh Phương cuối cùng cũng chia sẻ cột mốc quan trọng với công chúng. Từ những lần né tránh câu hỏi về chuyện yêu đương đến màn cầu hôn được bạn bè chứng kiến, hành trình của cặp đôi khép lại bằng một dấu mốc mới sau gần 4 năm gắn bó.