Mới đây, kênh mạng xã hội Gia Đình Công Lý đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đời thường của NSND Công Lý kèm dòng trạng thái: "Đừng bao giờ coi thường một người đàn ông ở nhà. Bởi họ sẽ luôn làm cho bạn bất ngờ". Trong video, nam nghệ sĩ xuất hiện với trang phục ở nhà giản dị, tự giác thu dọn túi rác sau bữa ăn rồi mang ra ngoài bỏ.

Điều khiến khán giả chú ý là NSND Công Lý có thể tự đứng dậy, cầm túi rác và di chuyển mà không cần người dìu hay dụng cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, dáng đi của anh vẫn còn chậm rãi, bước chân hơi khuỳnh và có phần chập chững.

Bà xã Ngọc Hà cũng không giấu được sự vui mừng, liên tục dành lời khen cho chồng vì chủ động làm việc nhà. Cô hài hước nhận xét nam nghệ sĩ có ý thức, chăm chỉ và xứng đáng nhận điểm 10 vì ăn uống xong còn biết dọn dẹp, phụ giúp vợ.

NSND Công Lý bước đi chập chững.

Khoảnh khắc nhỏ trong sinh hoạt gia đình nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Với NSND Công Lý, việc tự đi lại, làm những công việc đơn giản trong nhà là hình ảnh đáng chú ý sau quãng thời gian dài điều trị và tập luyện để phục hồi sức khỏe.

NSND Công Lý từng gặp biến cố đột quỵ vào tháng 7/2021. Sau đó, anh trải qua quá trình điều trị, phục hồi chức năng, trong đó có những chuyến sang Nhật Bản chữa bệnh. Hành trình hồi phục không dễ dàng, đòi hỏi nam nghệ sĩ kiên trì tập luyện và có sự hỗ trợ thường xuyên từ gia đình.

Cuộc sống hiện tại của NSND Công Lý có nhiều thay đổi so với trước đây. Anh dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và tập luyện tại nhà. Những hoạt động như tự sinh hoạt, vận động hay phụ giúp vợ các công việc nhỏ trở thành những khoảnh khắc được Ngọc Hà chia sẻ với khán giả. Qua đó, công chúng có thể phần nào nhìn thấy những chuyển biến trong đời sống thường ngày của nam nghệ sĩ, dù khả năng vận động vẫn chưa trở lại như trước biến cố.

Ngọc Hà là người thường xuyên đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị và phục hồi. Cô từng chia sẻ về những áp lực trong cuộc sống gia đình, từ chuyện chăm sóc sức khỏe đến kinh tế và những lời bàn tán trên mạng xã hội. Dẫu vậy, cả hai vẫn duy trì tinh thần lạc quan, thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, gần gũi. Sự đồng hành của bà xã cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống hiện tại của NSND Công Lý.

Vợ chồng NSND Công Lý.

Về sự nghiệp, NSND Công Lý là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình phía Bắc. Anh ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn có màu sắc khác nhau, từ hài hước, đời thường đến những nhân vật có chiều sâu tâm lý. Đặc biệt, hình tượng Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân giúp tên tuổi NSND Công Lý trở nên gần gũi với đông đảo khán giả.

Bên cạnh sân khấu hài, NSND Công Lý còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân và Dưới bóng cây hạnh phúc. Anh thường đảm nhận những vai diễn đời thường, có số phận và tâm lý phức tạp, tạo được dấu ấn nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc.

Sau biến cố sức khỏe, tần suất xuất hiện trên màn ảnh của NSND Công Lý giảm đáng kể. Nam nghệ sĩ không còn tham gia thường xuyên những chương trình đòi hỏi cường độ làm việc cao như trước. Dù vậy, anh vẫn có những lần trở lại với vai diễn phù hợp với thể trạng, cho thấy sự gắn bó với nghệ thuật chưa hề mất đi.

Hình ảnh NSND Công Lý tự đi đổ rác mới đây tiếp tục nhận được sự quan tâm bởi những thay đổi giản dị nhưng đáng chú ý trong sinh hoạt của nam nghệ sĩ. Khán giả cũng dành nhiều lời động viên, mong anh duy trì sức khỏe và có thêm những chuyển biến tích cực trong hành trình phục hồi.