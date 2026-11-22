Bước ngoặt bắt đầu từ cây đàn guitar

Đỗ Trường An hiện hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ tự do tại Hà Nội. Yêu thích ca hát từ nhỏ, nhưng phải đến khi tham gia CLB Âm nhạc của trường THPT Nguyễn Văn Cừ, anh mới nhận ra, đây là con đường mình muốn theo đuổi nghiêm túc.

Ca sĩ Đỗ Trường An (nghệ danh A.D, sinh năm 2004) đang theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp tại Hà Nội.

Những lần biểu diễn trước thầy cô, bạn bè đã thôi thúc Trường An đưa ra quyết định thi vào trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội. Thời điểm đó, anh chưa được ôn luyện thanh nhạc bài bản. “Hành trang mang đi thi chỉ có một cây đàn guitar, năng khiếu bản năng, sự liều lĩnh của tuổi trẻ và sự ủng hộ từ mẹ”, Trường An nhớ lại.

Sau quyết định ấy là 5 năm học tại khoa Thanh nhạc. Quá trình đào tạo giúp anh củng cố kỹ thuật, tích lũy kiến thức và từng bước hình thành tư duy của người làm nghề. Với Trường An, sự tin tưởng của mẹ là điểm tựa quan trọng để anh theo đuổi lựa chọn khác với lộ trình quen thuộc của nhiều bạn bè đồng trang lứa.

Đỗ Trường An trên sân khấu, nơi anh từng bước nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát từ thời phổ thông.

Những đêm diễn không cát sê và giấc mơ đi xa

Nhắc về những năm tháng đầu tiên theo đuổi âm nhạc, Trường An nhớ nhất những tối cuối tuần cùng bạn bè biểu diễn tại phố đi bộ Hà Nội. Khi ấy, họ là những chàng trai trẻ có chung niềm đam mê, cùng nhau tập luyện, đi diễn và nuôi dưỡng ước mơ bằng tất cả sự nhiệt thành của tuổi trẻ.

“Chúng mình đi diễn không có cát sê, chỉ hát bằng tất cả sự vô tư và đam mê thuần khiết nhất”, anh nhớ lại. Không chỉ là những người bạn cùng chơi nhạc, họ còn là những người anh em đồng hành qua những ngày đầu nhiều khó khăn, cùng chia sẻ niềm vui, động viên nhau trước vất vả. Từ những buổi biểu diễn ấy, cả nhóm tiếp tục rèn luyện, thành lập ban nhạc, tham gia các cuộc thi và giành những giải thưởng đầu tiên.

Đỗ Trường An cùng những người bạn có chung niềm đam mê biểu diễn âm nhạc trên sân khấu.

Với Trường An, điều đáng quý nhất sau những năm tháng ấy là tình bạn và những kỷ niệm không thể tìm lại. Những đêm hát không thù lao đã trở thành một phần thanh xuân, nhắc anh nhớ về lý do mình bắt đầu theo đuổi âm nhạc.

Tuy nhiên, khi niềm đam mê dần trở thành công việc, Trường An cũng phải đối diện với những áp lực của cuộc sống. “Mỗi lần mệt mỏi, mình lại nhớ về lý do ngày xưa đã dám đánh đổi để bước đi trên con đường này. Chỉ cần còn được cầm mic và có khán giả lắng nghe, mình sẽ vẫn tiếp tục”, anh chia sẻ.

Bên cạnh ca hát, A.D còn dành thời gian rèn luyện khả năng chơi nhạc cụ, hướng đến hình ảnh nghệ sĩ đa năng.

Mới đây, Trường An ra mắt ca khúc đầu tay Đi tới chân trời, đánh dấu bước tiến mới trên hành trình nghệ thuật. Từ chàng trai mang cây đàn guitar đi thi đến những đêm hát cùng bạn bè ở phố đi bộ Hà Nội, anh đang từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành nghệ sĩ có thể tự sáng tác, chơi nhạc cụ và thể hiện những ca khúc mang dấu ấn cá nhân.

Từ những buổi biểu diễn không cát-xê đến những sân khấu đông khán giả, Trường An vẫn giữ niềm đam mê với âm nhạc.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Trường An muốn gửi lời cảm ơn đến chính mình của những ngày đầu: “Cảm ơn cậu vì đã không bỏ cuộc dù bắt đầu từ con số không. Sẽ có rất nhiều ngày tháng phải tự mình loay hoay, tự mình vấp ngã, rồi tự đứng dậy, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ giá trị của sự cố gắng”.

Ảnh: NVCC