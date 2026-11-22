Mới đây, trang tin quốc tế HOLA! đăng tải bài viết đề cập đến vụ việc Nguyễn Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026, thu hút sự chú ý của khán giả.

Theo trang tin này, người đẹp Việt Nam đã phải kết thúc nhiệm kỳ chỉ sau chưa đầy 7 tuần đăng quang, giữa hàng loạt ồn ào liên quan đến đoạn hội thoại riêng tư bị rò rỉ, án kỷ luật và những tranh chấp với đơn vị tổ chức cuộc thi.

Trang tin quốc tế có bài viết về việc Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026.

Trong bài viết, HOLA! nhận định một năm đáng lẽ mang đến cho Quỳnh Anh nhiều cơ hội xuất hiện tại các sự kiện danh giá, hoạt động quốc tế nhưng đã khép lại bằng nhiều tranh cãi. Trang tin quốc tế nhấn mạnh việc người đẹp bị tước danh hiệu chưa đầy 7 tuần sau thời điểm đăng quang là diễn biến đáng chú ý của làng sắc đẹp Việt Nam.

Cụ thể, Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 vào ngày 2/10. Tuy nhiên, đến ngày 18/11, đơn vị tổ chức chính thức thông báo thu hồi danh hiệu của cô. Như vậy, người đẹp sinh năm 1999 kết thúc nhiệm kỳ sau 47 ngày kể từ thời điểm đăng quang.

Theo HOLA!, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 đưa ra quyết định trên sau khi cho rằng Quỳnh Anh nhiều lần không tuân thủ những thỏa thuận liên quan đến hoạt động và trách nhiệm của một đương kim hoa hậu.

Công ty cho biết Quỳnh Anh tiếp tục nhận lời tham gia một số sự kiện công khai và hoạt động chuyên môn mà chưa có sự chấp thuận cần thiết từ ban tổ chức. Đáng chú ý, người đẹp còn được cho là xuất hiện tại sự kiện công bố thỏa thuận độc quyền với một đơn vị quản lý khác trong khi những vấn đề hợp đồng với đơn vị nắm bản quyền cuộc thi chưa được giải quyết dứt điểm.

Bên cạnh nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc bị thu hồi danh hiệu, HOLA! còn nhắc lại những ồn ào của Quỳnh Anh kể từ sau đêm chung kết. Theo đó, ngày 12/10, mạng xã hội lan truyền ảnh chụp màn hình được cho là trích xuất từ một nhóm trò chuyện riêng tư có sự tham gia của các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026.

Nội dung những tin nhắn này bị cho là có những lời nhận xét thiếu tôn trọng về một số cá nhân liên quan đến cuộc thi, bao gồm các thí sinh và nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí Việt Nam. Những cái tên được nhắc đến trong các thông tin liên quan đến vụ việc có Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Á hậu Hồng Đăng và MC Thanh Thanh Huyền. Quỳnh Anh cùng Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh trở thành hai người đẹp nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi bị liên hệ với đoạn hội thoại nói trên.

Ngày 13/10, Quỳnh Anh công khai gửi lời xin lỗi, thừa nhận những phát ngôn của bản thân chưa phù hợp và bày tỏ sự hối tiếc. Người đẹp cho biết đây là bài học đáng nhớ về trách nhiệm, sự tôn trọng cũng như việc cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi đưa ra bất kỳ lời nói nào. Tuy nhiên, lời xin lỗi không khiến những tranh cãi lập tức khép lại.

Đến ngày 25/10, ban tổ chức Miss Universe Vietnam công bố hình thức kỷ luật đối với những cá nhân liên quan. Quỳnh Anh nhận án đình chỉ hoạt động trình diễn trên sân khấu trong 6 tháng với tư cách Miss Universe Vietnam 2026. Trong khi đó, Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh bị đình chỉ trong 3 tháng. Ở thời điểm này, Quỳnh Anh vẫn chưa bị thu hồi danh hiệu và được cho là có cơ hội tiếp tục hợp tác với đơn vị tổ chức.

Tuy nhiên, theo thông tin được HOLA! đề cập, tình hình sau đó tiếp tục diễn biến phức tạp khi ban tổ chức cho rằng người đẹp tham gia thêm một số hoạt động công khai mà không thông báo hoặc xin phép trước.

Phía công ty nhận định những lần xuất hiện này có thể tạo ra hiểu lầm, đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh cuộc thi. Đây cũng là một trong những cơ sở dẫn đến quyết định thu hồi danh hiệu được đưa ra ngày 18/11.

Trang tin quốc tế còn viết vể vụ việc Quỳnh Anh xin lỗi sau ồn ào nói xấu.

Ngoài ra, trang tin quốc tế còn đề cập đến việc Quỳnh Anh không thể đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2026 tại Puerto Rico như dự kiến ban đầu. Ngày 21/10, đơn vị tổ chức trong nước xác nhận Việt Nam không có đại diện tham gia mùa giải quốc tế năm nay do những bất đồng liên quan đến quyền nhượng quyền khu vực và Miss Universe Organization. Tranh chấp này cũng ảnh hưởng đến đại diện của một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Malaysia.

Theo HOLA!, việc người đẹp Việt Nam vắng mặt tại Miss Universe 2026 đánh dấu lần đầu tiên quốc gia không có thí sinh tham dự đấu trường nhan sắc này kể từ năm 2014.

Từ một hoa hậu được kỳ vọng có cơ hội đại diện Việt Nam tại sân chơi quốc tế, Quỳnh Anh liên tiếp vướng vào những tranh cãi chỉ trong thời gian ngắn sau đăng quang. Việc bị thu hồi danh hiệu sau 47 ngày khiến nhiệm kỳ Miss Universe Vietnam 2026 của người đẹp trở thành một trong những trường hợp gây chú ý của các cuộc thi nhan sắc trong nước.