Các diễn viên từng góp mặt trong bộ phim Thiên long bát bộ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả, ngay cả khi tác phẩm đã lên sóng nhiều năm. Không chỉ ghi dấu ấn qua những vai diễn kinh điển, nhan sắc và cuộc sống hiện tại của dàn diễn viên cũng thường xuyên trở thành chủ đề được người hâm mộ chú ý. Trong đó, Lý Nhược Đồng là cái tên nổi bật khi vẫn giữ được vẻ đẹp cuốn hút ở tuổi 60.

Đáng chú ý mới đây, Lý Nhược Đồng đăng tải một đoạn video dài khoảng 10 giây trên mạng xã hội Weibo, ghi lại chuyến thăm Cung Trùng Dương Thành Đạo tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Trong video, nữ diễn viên diện trang phục trắng, mái tóc đen buông dài và được điểm xuyết bằng dải băng cùng màu. Cô nhẹ nhàng ngoái đầu nhìn lại, để lộ gương mặt thanh tú cùng thần thái điềm tĩnh. Kèm theo đoạn video, người đẹp viết dòng trạng thái ngắn gọn: "Tôi trở về nhà".

Tạo hình này nhanh chóng khiến người hâm mộ liên tưởng đến Tiểu Long Nữ – nhân vật làm nên tên tuổi của Lý Nhược Đồng trong bộ phim Thần điêu đại hiệp phiên bản năm 1995, đóng cùng Cổ Thiên Lạc.

Ở tuổi 60, Lý Nhược Đồng gây chú ý với nhan sắc thanh thoát, làn da mịn màng và vóc dáng thon gọn.

Trong nguyên tác, Cổ Mộ là nơi Dương Quá lần đầu gặp Tiểu Long Nữ sau khi rời phái Toàn Chân. Đây cũng là địa điểm mở đầu cho chuyện tình nhiều sóng gió giữa hai nhân vật. Vì vậy, chuyến trở lại của nữ diễn viên càng gợi nhiều hoài niệm đối với khán giả yêu thích bộ phim.

Sau khi được chia sẻ, video nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo trẻ trung của nữ diễn viên ở tuổi 60. Không ít ý kiến cho rằng hình ảnh Tiểu Long Nữ của cô vẫn giữ nguyên sức hút sau nhiều thập kỷ.

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966, từng làm tiếp viên hàng không trước khi bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật. Năm 1990, cô gia nhập làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) và tham gia nhiều dự án phim truyền hình.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến vào năm 1995, khi cô được lựa chọn đảm nhận vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp. Với gương mặt thanh tú, ánh mắt giàu cảm xúc cùng khí chất lạnh lùng, thoát tục, Lý Nhược Đồng đã xây dựng thành công hình tượng nữ hiệp sống trong Cổ Mộ, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng có đời sống tình cảm sâu sắc.

Sau thành công này, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ năm 1997. Đây cũng là một trong những nhân vật cổ trang nổi bật trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Ngoài ra, cô còn tham gia các tác phẩm như Ngọc Quan Âm (2003) và Tân Thiên Long Bát Bộ (2021).

Hai "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng và Trần Nghiên Hy bất ngờ hội ngộ tại một sự kiện thời trang. Ảnh Xinhua.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Lý Nhược Đồng cũng từng nhận được nhiều sự quan tâm. Cô có mối quan hệ kéo dài gần 10 năm với một doanh nhân nhưng cuối cùng không đi đến hôn nhân. Sau đổ vỡ, nữ diễn viên từng trải qua giai đoạn khó khăn về tinh thần, thậm chí đối mặt với chứng trầm cảm.

Những năm sau đó, Lý Nhược Đồng dần cân bằng cuộc sống nhờ tập luyện thể thao và tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập thể dục, rèn luyện thể lực và duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh trên mạng xã hội.

Ở tuổi 60, nhan sắc và vóc dáng của Lý Nhược Đồng vẫn là chủ đề được công chúng quan tâm. Không chỉ được nhớ đến với hình tượng Tiểu Long Nữ kinh điển, nữ diễn viên còn gây ấn tượng bởi sự bền bỉ, tinh thần tích cực và khả năng giữ gìn phong độ sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí.