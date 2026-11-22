Ca sĩ Hoàng Thùy Linh cùng khán giả của "Tán Đa show".

Mở đầu đêm diễn, màn trình diễn Flashmob sôi động đã lập tức khuấy động bầu không khí khu vực phố đi bộ Hồ Gươm.

Ca sĩ nhí Lucy Trà My cùng tài năng trẻ Đỗ Nhật Anh biểu diễn nhạc phẩm "Việt Nam những chuyến đi".

Lucy Trà My và Đỗ Nhật Anh giao lưu cùng khán giả.

The Magma trở lại với "Tán Đa show" số 5.

The Magma mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại cùng những sáng tác giàu cảm xúc.

Màn phối hợp giữa The Magma và Mủn Gỗ.

Quách Huy Hải - giọng ca chính của ban nhạc Mủn Gỗ.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh gây ấn tượng với See tình", cùng bản mashup "Để Mị nói cho mà nghe" và "Bo xì bo".

Nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh là gương mặt nổi bật với hành trình theo đuổi âm nhạc đương đại mang đậm bản sắc dân tộc.

Khán giả chìm đắm trong những giai điệu tại ﻿"Tán Đa show".

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng tặng hoa cho các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình.