Thông tin Vân Trang đóng cặp cùng Steven Nguyễn trong bộ phim điện ảnh Phi Vụ Bông Tuyết Vàng thu hút nhiều bàn luận ngay khi dự án công bố poster và teaser trailer chính thức. Lần đầu hợp tác ở tuyến nhân vật trung tâm, màn bắt cặp giữa nữ diễn viên thực lực của màn ảnh phía Nam và gương mặt đang tạo sức hút lớn ở phòng vé tạo nên sự tò mò đáng kể trước thời điểm tác phẩm ra rạp.

Vân Trang chia sẻ đóng cặp với Steven Nguyễn

Điểm nhấn khiến cặp đôi này được chú ý nằm ở sự chênh lệch tuổi tác ngoài đời lẫn tương tác hậu trường thú vị trong quá trình ghi hình. Tại các buổi giao lưu giới thiệu dự án, Steven Nguyễn thừa nhận bản thân từng cảm thấy khá sượng miệng khi phải xưng anh và gọi Vân Trang là em theo đúng thiết lập kịch bản. Trong Phi Vụ Bông Tuyết Vàng, câu chuyện đặt bối cảnh tại một buổi đấu giá trên du thuyền sang trọng nhằm tìm lại bảo vật gia tộc mang tên Bông Tuyết Vàng, trước khi sự kiện bất ngờ biến thành một vụ cướp căng thẳng. Giữa không gian biệt lập cùng hàng loạt biến cố sinh tồn, mối quan hệ và sự phối hợp giữa nhân vật của Vân Trang và Steven Nguyễn được kỳ vọng tạo nên nhiều tình huống vừa kịch tính vừa mang màu sắc giải trí.

Steven Nguyễn trong lễ khai máy phim điện ảnh Phi Vụ Bông Tuyết Vàng. Ảnh: NSX

Về phía hai diễn viên, Vân Trang từ lâu đã quen thuộc với công chúng qua loạt vai diễn đa dạng từ truyền hình đến điện ảnh, ghi dấu ấn bởi lối diễn giàu cảm xúc và khả năng biến hóa linh hoạt. Sự trở lại của cô ở dự án lần này đánh dấu bước làm mới hình ảnh sau thời gian tập trung cho gia đình. Trong khi đó, Steven Nguyễn đang là cái tên có tần suất phủ sóng dày đặc trên màn ảnh rộng Việt Nam sau cú hích doanh thu từ Mưa Đỏ cùng loạt dự án ra mắt liên tiếp trong năm 2026. Việc chuyển sang thử sức với tác phẩm mang không khí Giáng sinh kết hợp hành động, tình cảm và hài hước giúp nam diễn viên mở rộng thêm màu sắc diễn xuất bên cạnh đàn chị dày dặn kinh nghiệm.

Dàn diễn viên trong lễ khai máy phim điện ảnh Phi Vụ Bông Tuyết Vàng. Ảnh: NSX

Phi Vụ Bông Tuyết Vàng là dự án đánh dấu lần đầu nhạc sĩ Dương Khắc Linh đảm nhận vai trò đạo diễn điện ảnh, bên cạnh sự góp mặt của dàn diễn viên gồm NSND Kim Xuân, Tùng Yuki, Peter Phạm, Đình Khang. Theo kế hoạch công bố từ nhà sản xuất, tác phẩm dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 11/12/2026.