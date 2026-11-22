Thế nhưng, đêm Giáng sinh định mệnh đã thay đổi cuộc đời Scrooge khi ông lần lượt gặp ba bóng ma Quá khứ, Hiện tại và Tương lai. Qua những chuyến du hành kỳ lạ, Scrooge phải đối diện với tuổi thơ cô độc, những lựa chọn ích kỷ, nỗi đau và viễn cảnh về cái chết không ai thương tiếc. Từ đó, ông có cơ hội nhìn lại bản thân, tìm kiếm sự tha thứ và bắt đầu một cuộc đời mới.

Hành trình chuộc lỗi và tìm kiếm sự đổi thay của nhân vật cũng gợi nên những liên tưởng thú vị đến chính Johnny Depp, khi bộ phim đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình trở lại màn ảnh của nam tài tử.

Với anh, Scrooge không đơn thuần là một nhân vật nổi tiếng trong văn học. Anh gọi cơ hội hóa thân thành ông già khó tính này là “một đặc ân phi thường”, mong muốn mang đến một góc nhìn mới về nhân vật so với các bản chuyển thể “A Christmas Carol” trước đây qua những khám phá về nguyên nhân phía sau sự lạnh lùng, hà khắc và ích kỷ ấy.

Bởi theo anh, không ai sinh ra đã xấu tính, mà câu chuyện còn chứa đựng những thông điệp nhân văn, bên cạnh yếu tố hài hước, duyên dáng. Được kết hợp giữa câu chuyện kinh điển “A Christmas Carol” của nhà văn nổi tiếng Charles Dickens xuất bản năm 1843 với cách tiếp cận mới mẻ của đạo diễn Ti West - người đứng sau loạt phim kinh dị “X”, “Pearl”, “MaXXXine” cùng dàn diễn viên giàu thực lực, bộ phim “Ebenezer phép màu đêm Giáng sinh” hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Phim đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.