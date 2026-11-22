Sau thời gian dài kín tiếng, sự trở lại của NSƯT Kiều Oanh trên màn ảnh rộng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trong những chia sẻ xoay quanh quá trình làm nghề gần đây, nữ nghệ sĩ thẳng thắn nhắc lại những trải nghiệm vất vả, thậm chí có phần ám ảnh khi phải ghi hình ở điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.

Kiều Oanh ở buổi họp báo ra mắt phim Út Lan 2

Những trở ngại này xuất hiện trong quá trình cô tham gia bộ phim điện ảnh Út Lan 2 với bối cảnh quay chính tại vùng rừng sâu U Minh Thượng. Theo lời kể của Kiều Oanh, điều khiến cô và cả đoàn phim chật vật nhất chính là sự xuất hiện dày đặc của muỗi rừng kích thước lớn cùng đỉa ở khu vực sông nước ngập mặn. Bên cạnh đó, mạch truyện của bộ phim còn xoay quanh yếu tố tâm linh gắn với hình tượng rắn, buộc nữ nghệ sĩ phải đối diện với nhiều phân cảnh có tính chất rùng rợn và tiếp xúc trực tiếp với loài bò sát này suốt quá trình quay.

Phân cảnh trong phim Út Lan 2

Trong Út Lan 2, Kiều Oanh đảm nhận vai dì Tư – một người phụ nữ giàu có nhưng ẩn chứa nhiều bí mật tại ngôi làng ven sông Nam Bộ. Vốn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua các tiểu phẩm hài duyên dáng, việc nữ nghệ sĩ rẽ hướng sang thể loại kinh dị dân gian nhiều lớp tâm lý cho thấy sự nghiêm túc tìm kiếm màu sắc mới mẻ cho sự nghiệp. Không chỉ tham gia diễn xuất, cô còn đồng hành cùng ê-kíp trong khâu tuyển chọn diễn viên cho dự án lần này.

Phân cảnh trong phim Út Lan 2

Những chia sẻ chân thật pha chút hài hước của Kiều Oanh về nỗi sợ côn trùng, rắn rết nơi phim trường nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước lối kể chuyện dí dỏm đặc trưng của nữ nghệ sĩ, đồng thời dành lời khen cho tinh thần lăn xả, sẵn sàng vượt qua trở ngại ngoại cảnh để hoàn thành trọn vẹn vai diễn.