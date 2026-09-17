Hà Nội đã dứt mưa, còn 10 điểm úng ngập

Xí nghiệp Thi công cơ giới tổ chức ứng trực trên đường Võ Chí Công. (Ảnh: Đơn vị cung cấp)

Theo thông tin từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội, đến 19 giờ hôm nay, trên địa bàn thành phố không còn mưa.

Tính lượng mưa cả ngày 17/9 (từ 6 giờ đến 19 giờ), khu vực xã Mỹ Đức cao nhất với 70,7mm, tiếp đến là Yên Nghĩa (65,9mm), Tây Mỗ (62,3mm) và Đồng Bông 1 (56,4mm) - đây cũng là những khu vực từng ghi nhận mưa lớn xuyên suốt cả ngày.

Cũng tính đến 19 giờ, thành phố đã xử lý xong thêm 7 điểm ngập thuộc lưu vực sông Nhuệ, trong đó có nút giao Lương Thế Vinh-Tố Hữu và Dương Đình Nghệ-Phạm Hùng (2 điểm "đen" úng ngập trong ngày); khu vực ngã ba 246 đường Mỹ Đình, Bến xe Yên Nghĩa-ngã ba Ba La, phố Trần Thái Tông, đường Phùng Hưng và phố Doãn Kế Thiện. Ở lưu vực sông Tô Lịch, các điểm Triều Khúc, Đặng Trần Đức, Đội Cấn và Giang Văn Minh cũng đã rút nước.

Mưa dứt, nước rút, giao thông "dễ thở" hơn trong buổi chiều tan tầm

Tuy vậy, thành phố ghi nhận thêm một điểm ngập mới xuất hiện tại ngã ba Xa La-đường 70 (khu vực Bệnh viện K), cùng với việc mở rộng phạm vi ghi nhận tại các hầm chui dân sinh 5, 6 trên Đại lộ Thăng Long (Km9+656).

10 điểm hiện còn tình trạng ngập tập trung chủ yếu ở khu vực phía Tây (Dương Nội, khu TT1-TT2, tổ dân phố 10P) và một vài điểm tại Đường Chiến Thắng, khu Tổng cục V-Bộ Công an.

Mực nước sông, hồ có xu hướng giảm khi mưa đã dứt: sông Tô Lịch tại Hoàng Quốc Việt tiếp tục giảm từ 4,96m xuống 4,49m; mực nước tại các kênh Yên Sở cũng đồng loạt hạ. Tuy nhiên, đáng chú ý một vài điểm lại tăng vọt so với 15 giờ cùng ngày như: sông Nhuệ tại thượng lưu trạm bơm Cầu Bươu tăng từ 4,86m lên 5,57m và mực nước tại thượng lưu đập Văn Điển tăng từ 4,57m lên 5,39m. Điều này cho thấy nước từ khu vực ngoại thành phía nam vẫn tiếp tục dồn về, dù nội đô đã dứt mưa.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội tiếp tục vận hành toàn bộ hệ thống trạm bơm đầu mối, trạm bơm Yên Sở vẫn duy trì đủ 20/20 tổ máy suốt cả ngày. Đáng chú ý, trạm bơm Đồng Bông 2 được nâng công suất từ 4/6 (lúc 15 giờ) lên đủ 6/6 bơm để đẩy nhanh tốc độ hạ mực nước trong bối cảnh nước từ ngoại thành vẫn tiếp tục đổ về.

Tại thời điểm 19 giờ ngày 17/9, thành phố không còn mưa, các lực lượng và trạm bơm đầu mối vẫn tiếp tục ứng trực.