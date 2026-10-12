Quảng Ninh sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026
Quảng Ninh khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Với sự tham gia của các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang, cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, khả năng phối hợp, hiệp đồng xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quang-ninh-san-sang-cho-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-nam-2026-64690