Quảng Ninh sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026

Ngày 13/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Các tỉnh Bắc Bộ duy trì thời tiết nắng ráo, không mưa; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào rải rác về chiều và tối.