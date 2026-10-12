TP.HCM chuyển tư duy từ chống ngập sang quản lý nước

Ngày 12/10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai 3 tháng cuối năm 2026 về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho thấy trong 9 tháng đầu năm, TP.HCM ghi nhận 2 đợt triều cường vượt báo động III, với mực nước trên 1,6 m tại trạm Phú An và Thủ Dầu Một. Cùng đó, thành phố xảy ra 8 trận mưa lớn, giông, lốc gây thiệt hại về người và tài sản.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh chủ trì cuộc họp.

Thành phố chưa ghi nhận sự cố sạt lở bờ sông, kênh, rạch, bờ biển, cũng như thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

Hiện thành phố có 36 hồ chứa nước thủy lợi. Các đơn vị quản lý đang phối hợp điều tiết hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An, bảo đảm an toàn công trình và chủ động giảm lũ cho khu vực hạ du.

Thành phố cũng tu sửa cấp bách 89 công trình xung yếu, với tổng kinh phí hơn 227,9 tỷ đồng nhằm tăng khả năng ngăn triều, tiêu thoát nước và bảo vệ khu dân cư.

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng phương án ứng phó sát thực tế từng địa bàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Ông cũng nhấn mạnh việc thay đổi tư duy từ chống ngập sang quản lý nước tổng thể, đồng bộ, gắn quy hoạch giữ nước mưa, trữ nước với tiêu thoát nước. Việc vận hành hồ chứa phải bám sát dự báo mưa, lũ, đồng thời cân đối nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.