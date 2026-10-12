Tôn vinh 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới

Bà Bùi Thị Minh Hoài (thứ 8 từ phải sang), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Lương Quốc Đoàn (thứ 9 từ phải sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trao biểu chưng và chứng nhận cho các nông dân tỷ phú và tiên phong hội nhập quốc tế.

Chương trình có sự tham dự của: bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, tham dự lễ trao giải

Tham dự lễ trao giải còn có các đại biểu là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo cán bộ các Ban, Bộ, Ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức - chính trị xã hội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đại diện Hội nông dân 34 tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp, nhà tài trợ và đặc biệt là sự hiện diện của 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao biểu trưng và chứng nhận cho Nông dân tiêu biểu sáng chế và tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ.

Ông Dương Trung Ý, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trao biểu trưng và chứng nhận cho nhóm nông dân xuất sắc trong chuyển đổi số và thương mại điện tử.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trao biểu trưng và chứng nhận cho nhóm nông dân xuất sắc trong liên kết trong sản xuất xanh.

Tại lễ trao giải, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cho biết: Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam" năm nay, với chủ đề "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới", có ý nghĩa đặc biệt, ghi dấu mốc lịch sử 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Chương trình góp phần khẳng định vai trò và đóng góp quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, mà đổi mới đầu tiên có vai trò nền tảng vững chắc là đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

"Nhìn lại chặng đường 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới đất nước, chúng ta có quyền tự hào về những kỳ tích của nền nông nghiệp nước nhà. Từ một quốc gia thiếu lương thực, chúng ta đã vươn lên, trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Đóng góp vào kỳ tích đó có vai trò quyết định, trực tiếp và to lớn của giai cấp nông dân, lực lượng nòng cốt trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn".

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu tại lễ trao giải

Từ hàng triệu gương nông dân điển hình, tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" do Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phát động. Năm 2026, căn cứ tiêu chuẩn và đề cử của Hội Nông dân 34 tỉnh, thành phố, Hội đồng Chung khảo đã bình chọn được 96 gương mặt nhà nông tiêu biểu nhất để tôn vinh, trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới".

Đây là 96 gương mặt nhà nông tiêu biểu, xuất sắc nhất, luôn có tinh thần đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và đóng góp tích cực cho xã hội; 96 nông dân được tôn vinh hôm nay là những nông dân luôn đi đầu trong đổi mới, là 96 đóa hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước của giai cấp nông dân Việt Nam trong 40 năm đổi mới.

Các gương nhà nông tiêu biểu, xuất sắc tại Lễ trao giải

Những thành quả được tôn vinh hôm nay, không chỉ là niềm tự hào của riêng gia đình hay địa phương, mà còn là biểu tượng sinh động cho khát vọng vươn lên của người nông dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.