Đắk Lắk: Bộ đội Biên phòng ra mắt mô hình 'Tiết học biên cương' cho học sinh vùng biên

Theo chương trình phối hợp, mô hình “Tiết học biên cương” được triển khai nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức về biên giới, biển đảo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và học sinh đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc; đồng thời góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đại diện các đơn vị và nhà trường ký kết thực hiện mô hình “Tiết học biên cương”.

Nội dung các tiết học tập trung tuyên truyền quan điểm của Đảng, Nhà nước về biên giới quốc gia trong tình hình mới; giáo dục pháp luật về biên giới, lãnh thổ, biển đảo; giới thiệu lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các đơn vị Bộ đội Biên phòng phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn học sinh nội trú rèn luyện nền nếp, kỹ năng sinh hoạt tập thể.

Cán bộ chiến sĩ các đơn vị hỗ trợ, hướng dẫn học sinh nội trú rèn luyện nền nếp sinh hoạt, kỹ năng làm việc và sinh hoạt tập thể.

Mô hình được tổ chức định kỳ mỗi tháng một tiết học, không tính thời gian nghỉ hè. Theo kế hoạch, trong năm sẽ có ít nhất 2 tiết học được tổ chức tại các đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động và khu vực biên giới; ít nhất một tiết học tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Sê Rê Pốk; ít nhất 3 tiết học kết hợp các hình thức sân khấu hóa như tọa đàm, giao lưu, biểu diễn văn nghệ.

Thông qua mô hình, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng có thêm hình thức gần gũi, sinh động để đưa kiến thức pháp luật, truyền thống và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới đến học sinh; qua đó góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với biên cương Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê hỗ trợ Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Rvê chỉnh trang cảnh quan nhà trường

Trước đó, các đơn vị đã phối hợp triển khai chương trình “Học kỳ rèn luyện kỷ cương, nền nếp”, hỗ trợ, hướng dẫn học sinh nội trú Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn rèn luyện nền nếp sinh hoạt, kỹ năng làm việc và sinh hoạt tập thể.

Dịp này, Đồn Biên phòng Ia Rvê cũng phối hợp hỗ trợ Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Rvê vận chuyển, bố trí, sắp đặt cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan, góp phần tạo môi trường học tập, sinh hoạt thuận lợi cho học sinh.