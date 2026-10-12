Lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư tiêu biểu

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp - Ảnh: C.H

Năm 2026, được sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, bứt phá của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh có hơn 1.100 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký gần 12.000 tỉ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 10.600 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký gần 210.000 tỉ đồng.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt - Ảnh: C.H

Từ đầu năm đến nay, có 66 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 53.700 tỉ đồng. Nổi bật có 12 dự án năng lượng, với tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỉ đồng; dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối của Tập đoàn SunGroup với tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỉ đồng. Đây là những dự án trọng điểm, động lực trong các trụ cột chiến lược phát triển của tỉnh.

Trong bức tranh phát triển chung, tỉnh Quảng Trị ghi nhận, đánh giá cao vai trò “trụ cột”, “động lực then chốt” của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần quan trọng cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc - Ảnh: C.H

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư bày tỏ kỳ vọng về sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới; đồng thời kiến nghị, đề xuất tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn trong giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh; khả năng tiếp cận đất đai, nguồn vốn; tính đồng bộ về quy hoạch; vướng mắc về giải phóng mặt bằng; giá cả vật liệu tăng cao, thị trường lao động khan hiếm.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi, gợi mở định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới với các doanh nghiệp, nhà đầu tư - Ảnh: C.H

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp lắng nghe, trao đổi, gợi mở định hướng phát triển, thu hút đầu tư và giải đáp nhiều đề xuất, kiến nghị liên quan các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu ý kiến - Ảnh: C.H

Trao đổi thêm với lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, bà Trần Thị Lan Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cam kết, trong thời gian tới, VCCI sẽ hỗ trợ, đồng hành với tỉnh trong cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đồng thời mong muốn tỉnh tích cực xây dựng, kiến tạo, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, tiếp cận nguồn lực; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bà Trần Thị Lan Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cam kết hỗ trợ, đồng hành với tỉnh trong cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - Ảnh: C.H

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp quý báu của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thời gian qua; đồng thời chuyển tải thông điệp hành động, khát vọng cống hiến của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và sự đồng hành trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhằm tạo điều kiện, môi trường, cơ chế thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển trên cơ sở quy định pháp luật.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: C.H

Cụ thể, tỉnh sẽ triển khai cơ chế “luồng xanh 24 giờ” đối với công trình, dự án trọng điểm và “luồng xanh 60%” đối với các nhóm nội dung triển khai công việc, dự án cụ thể. Đây là thời điểm để tháo gỡ các “điểm nghẽn”, “nút thắt” về hạ tầng, thể chế và nguồn lực để biến tiềm năng, lợi thế thành những dự án, sản phẩm.

Đồng chí mong muốn tỉnh có nhiều doanh nghiệp, tạo nên hệ sinh thái doanh nghiệp đa dạng hơn và tăng số lượng các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, tiếp thu những đóng góp, hiến kế của cộng đồng doanh nghiệp - Ảnh: C.H

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin một số chiến lược và quyết tâm của tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thời gian tới, tỉnh Quảng Trị tập trung thực hiện các kết luận của đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; dồn nguồn lực lớn nhất cho phát triển hạ tầng chiến lược trục đông tây, trục dọc kết nối các khu công nghiệp để tạo động lực thúc đẩy phát triển đột phá, mạnh mẽ hơn.

Đối với các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, giáo dục, y tế, nông nghiệp, tỉnh sẽ điều kiện hỗ trợ cơ chế tối đa, chính sách thông thoáng nhất cho các doanh nghiệp, dự án đến đầu tư.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu - Ảnh: C.H

Tiếp đó, ghi nhận, tiếp thu những đóng góp, hiến kế, ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí Bùi Hoàng Phương,Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, thời gian tới, tỉnh sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân - Ảnh: C.H

Để hiện thực hóa các chủ trương đã đề ra, tỉnh cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; không để vướng mắc kéo dài. Sở Tài chính là đầu mối thống kê, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết trước ngày 15/10.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành coi những khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của mình để nỗ lực, quyết tâm tháo gỡ.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân - Ảnh: C.H

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí mong muốn sự đồng hành với tỉnh trong triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Nếu đã đầu tư phải đầu tư các dự án lớn, có giá trị lâu dài; đã cam kết phải thực hiện, đã đầu tư là phải có kết quả.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân - Ảnh: C.H

Nhằm vinh danh, ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa và trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 36 tập thể và 19 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua.