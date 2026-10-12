Dự báo thời tiết đêm 12 và ngày 13/10

Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nền nhiệt tăng nhẹ ở một số khu vực. Tại Trung Bộ, một số nơi phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông, chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Tại Lào Cai, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ dao động khoảng 21-33 độ C; khu vực vùng cao có nhiệt độ thấp hơn.