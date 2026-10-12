Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nhân dân biên giới

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Hòa cùng tình nguyện viên trao quà tặng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Tại phường Bình Kiến, Đồn Biên phòng Tuy Hòa phối hợp Hội thiện nguyện Đom Đóm và Tiệm cắt tóc Hùng Nguyễn tổ chức mô hình “Tay kéo Biên phòng”, cắt tóc miễn phí cho nhân dân và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đắk Lắk. Các cán bộ, chiến sĩ cùng tình nguyện viên đã cắt tóc miễn phí cho gần 100 lượt người; đồng thời trao tặng 20 suất quà, thăm hỏi, động viên các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Cũng dịp này, Đồn Biên phòng Tuy Hòa phối hợp Công an phường Tuy Hòa và Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Đắk Lắk) và Ủy ban nhân dân phường Tuy Hòa tổ chức hội nghị ra mắt mô hình Dân vận khéo “Đồng hành cùng ngư dân Tuy Hòa chấp hành pháp luật, vươn khơi bám biển an toàn”. Mô hình nhằm đổi mới công tác dân vận, tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền, các lực lượng chức năng với ngư dân, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại diện các đơn vị và địa phương trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân trong hội nghị ra mắt mô hình “Đồng hành cùng ngư dân Tuy Hòa chấp hành pháp luật, vươn khơi bám biển an toàn”. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Theo đó, tham gia mô hình, các lực lượng tập trung tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, phòng, chống khai thác IUU; cung cấp thông tin về thời tiết, ngư trường, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế biển; đồng thời lắng nghe, nắm bắt và phối hợp tháo gỡ khó khăn, vận động ngư dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và chủ quyền biển, đảo. Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 148 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân, góp phần động viên bà con yên tâm vươn khơi, bám biển, chấp hành nghiêm pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê cùng với địa phương hỗ trợ đưa, đón người cao tuổi, người khuyết tật đến điểm khám. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Tại xã Ea Bung, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê và Đồn Biên phòng Yok M’Bre phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí năm 2026.

Đặc biệt, đối với các gia đình có người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp gặp khó khăn trong đi lại, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê và Đồn Biên phòng Yok M’Bre phối hợp Ban tự quản thôn bố trí lực lượng, phương tiện đưa, đón người dân đến điểm khám; đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn tại điểm khám, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trong dịp này, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê triển khai mô hình “Tay kéo Biên phòng”, cắt tóc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk triển khai mô hình “Tiếng loa Biên phòng” và mô hình “Tay kéo Biên phòng” trên địa bàn xã Buôn Đôn. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Tại xã Buôn Đôn, Đồn Biên phòng Sêsêpốk triển khai mô hình “Tay kéo Biên phòng”, cắt tóc miễn phí cho hơn 50 lượt người dân, học sinh trên địa bàn. Kết hợp với hoạt động này, đơn vị triển khai mô hình “Tiếng loa Biên phòng”, tuyên truyền lưu động về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thông qua các hoạt động thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, củng cố thế trận biên phòng toàn dân và xây dựng hình ảnh người lính Biên phòng gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.