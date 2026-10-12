Hà Nội ban hành danh mục dữ liệu mở và dữ liệu dùng chung

Hai danh mục bao quát nhiều lĩnh vực từ sản xuất, kinh doanh, khoa học và công nghệ đến y tế, giáo dục, quy hoạch, giao thông, tài chính, tạo cơ sở kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành và nhu cầu tra cứu của tổ chức, cá nhân.

Ảnh minh họa.

Dữ liệu mở bao quát nhiều lĩnh vực của đời sống

Theo Quyết định, danh mục ban hành kèm theo gồm Danh mục dữ liệu mở tại Phụ lục 01 và Danh mục dữ liệu dùng chung tại Phụ lục 02.

Danh mục dữ liệu mở tập hợp các nhóm thông tin do các sở, ngành quản lý, trong đó có nhiều dữ liệu gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tra cứu của người dân, doanh nghiệp. Trong lĩnh vực công thương, dữ liệu về chợ cung cấp thông tin tên, địa chỉ, tọa độ, hạng chợ, nhóm ngành hàng kinh doanh chính và tình trạng hoạt động. Dữ liệu về quy hoạch cụm công nghiệp thể hiện địa điểm, ranh giới, diện tích, ngành nghề thu hút đầu tư, chủ đầu tư hạ tầng và diện tích đất còn khả năng bố trí, thu hút đầu tư.

Các thông tin về siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp công nghiệp chủ lực cũng được đưa vào danh mục. Đáng chú ý, dữ liệu về doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có thông tin về lĩnh vực hoạt động, nhóm sản phẩm cung ứng, sản phẩm chính, website và thông tin liên hệ công khai, góp phần hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tìm kiếm thông tin phục vụ kết nối giao thương.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, danh mục có dữ liệu về hoạt động chứng nhận, thử nghiệm, giám định, công nhận và đánh giá sự phù hợp; dữ liệu về công bố hợp chuẩn, hợp quy; doanh nghiệp được cấp phép hoạt động bưu chính và sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Danh mục còn bao gồm dữ liệu về nhiều lĩnh vực khác như: Tài chính, y tế, giáo dục, xây dựng, giao thông, văn hóa và du lịch. Các thông tin được xác định theo từng tập dữ liệu, kèm mô tả, thời điểm cung cấp lần đầu, tần suất cung cấp và định dạng dữ liệu.

94 nhóm dữ liệu dùng chung phục vụ quản lý, điều hành

Khác với dữ liệu mở, Danh mục dữ liệu dùng chung tại Phụ lục 02 xác định cụ thể tên dữ liệu, đơn vị chủ trì và mục đích sử dụng. Danh mục gồm 94 nhóm dữ liệu, phục vụ theo dõi tình hình kinh tế - xã hội, quản lý chuyên ngành và hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố.

Trong lĩnh vực công thương, dữ liệu dùng chung về xăng dầu, than, thương mại điện tử, cụm công nghiệp và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp phục vụ theo dõi nguồn cung năng lượng, hoạt động sản xuất và sự phát triển của kinh tế số.

Đối với khoa học và công nghệ, dữ liệu về nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, kết quả nghiên cứu, sản phẩm và tổ chức khoa học và công nghệ được sử dụng để theo dõi hoạt động đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạch định chính sách phát triển công nghệ cao.

Lĩnh vực tài chính có các nhóm dữ liệu về đầu tư công, thu - chi ngân sách nhà nước, dự án và vốn đầu tư ngoài ngân sách, doanh nghiệp trên địa bàn, tài sản công, giá thị trường, đấu thầu và vốn đầu tư có yếu tố nước ngoài. Những dữ liệu này phục vụ theo dõi tiến độ giải ngân, tổng hợp tình hình ngân sách, giám sát hoạt động mua sắm công và phân tích biến động kinh tế.

Trong các lĩnh vực dân sinh, danh mục có dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức; an sinh xã hội và việc làm; dịch bệnh truyền nhiễm; cơ sở khám, chữa bệnh; ngộ độc thực phẩm; trường lớp, học sinh, giáo viên và kết quả tuyển sinh, thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là cơ sở phục vụ quản lý chuyên ngành, theo dõi tình hình thực hiện chính sách và hỗ trợ người dân tra cứu thông tin.

Đối với quản lý đô thị, các nhóm dữ liệu đáng chú ý gồm quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; nhà ở, thị trường bất động sản; tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm; điểm sạt lở, úng ngập trong tình huống thiên tai; điểm đỗ xe công cộng, trông giữ xe và giá dịch vụ. Danh mục cũng có dữ liệu giao thông theo thời gian thực, gồm camera quan sát, điểm ùn tắc và bảng thông tin giao thông điện tử, phục vụ theo dõi tình hình giao thông và cảnh báo ùn tắc cho người dân.

Bên cạnh đó, dữ liệu về di tích, di sản văn hóa, lễ hội, doanh nghiệp lữ hành và hướng dẫn viên du lịch hỗ trợ công tác bảo tồn, quảng bá du lịch. Các nhóm dữ liệu về khí tượng thủy văn, điện năng, cấp nước sạch và tài nguyên, môi trường cũng được xác định rõ đơn vị chủ trì, mục đích sử dụng.

Ảnh minh họa.

UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Quyết định; hướng dẫn kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu; quản lý, vận hành Cổng dữ liệu thành phố Hà Nội và cung cấp dữ liệu mở của các đơn vị trên hệ thống. Các cơ quan, đơn vị rà soát, cập nhật danh mục thuộc phạm vi quản lý định kỳ 6 tháng một lần, trước ngày 20-6 và 20-12 hằng năm; gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định cập nhật.

Quyết định số 5695/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.