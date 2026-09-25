Giữ nhịp các tuyến vành đai

Từ Vành đai 2,5 đang chạy nước rút cho mục tiêu thông xe dịp 10-10 đến Vành đai 3, vành đai 3,5 và 4, nhịp công trường đang được đẩy lên cao hơn, với sự vào cuộc đồng thời của địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu.

Công trường thi công Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng. Ảnh: Duy Khánh.

Nhịp công trường đang được đẩy lên

Những ngày cuối tháng 9-2026, trên các đoạn tuyến Vành đai 2,5 còn dang dở, máy móc và nhân lực được huy động liên tục. Tại đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, nhiều mũi thi công tập trung hoàn thiện nền đường, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật ngầm trước khi chuyển sang các hạng mục mặt đường. Công trường đang bước vào giai đoạn chạy đua với thời gian để kịp những mốc tiến độ đã đặt ra.

Với 3 đoạn tuyến Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, tổng chiều dài khoảng 2,26km, toàn bộ hơn 101.896m² mặt bằng đã được bàn giao. Khối lượng thi công chung đạt khoảng 40,51% giá trị hợp đồng. Trong đó, đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đạt khoảng 85%, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng khoảng 50%, Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi khoảng 40%. Các đơn vị đang triển khai đồng thời nền đường, thoát nước và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới hoàn thành những phần việc chủ yếu trong tháng 10-2026.

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường Cầu Giấy. Ảnh: Quang Thái.

Tại công trường Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển quốc gia Trương Lâm Bình cho biết, nhà thầu đã tăng cường máy móc, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công và duy trì làm việc 3 ca liên tục. Khối lượng gói thầu đạt khoảng 60%; nền đường, thoát nước mưa và hạ tầng ngầm cơ bản hoàn thành, các đơn vị đang chuyển sang hoàn thiện nền, mặt đường và những hạng mục kỹ thuật còn lại.

Ở khu vực phía Bắc, tuyến đường số 5 vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây cũng đang gấp rút hoàn thành để kịp mốc 30-9-2026. Toàn bộ mặt bằng dài khoảng 582m đã được bàn giao từ cuối tháng 6-2026. Nền đường và hạ tầng kỹ thuật ngầm cơ bản hoàn thành; các hạng mục thảm nhựa, lát hè, chiếu sáng, cây xanh và tổ chức giao thông đang được triển khai để đưa tuyến vào khai thác theo kế hoạch.

Không chỉ Vành đai 2,5, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đang được đặt ra trên nhiều công trường. Tại Vành đai 3 phía Bắc, đoạn tuyến dài khoảng 14,9km từ nút giao Quốc lộ 3 mới đến Võ Văn Kiệt đã bàn giao khoảng 97,4% mặt bằng. Trên phần diện tích được bàn giao, các nhà thầu mở nhiều mũi thi công, tập trung trước vào những hạng mục nằm trên đường găng. Vật liệu được tổ chức cung ứng liên tục, nhân lực và thiết bị được tăng cường để duy trì nhịp thi công.

Mặt bằng đến đâu, công trường triển khai đến đó

Điểm đáng chú ý ở các dự án vành đai hiện nay là giải phóng mặt bằng và thi công được tổ chức song hành. Nơi nào đã có mặt bằng, nơi đó được ưu tiên triển khai, không chờ hoàn tất toàn bộ dự án mới tổ chức thi công.

Dự án Vành đai 3 qua địa bàn các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Thanh Hà.

Tại dự án Vành đai 3 khu vực phía Bắc, Ban Quản lý Đầu tư - Hạ tầng xã Phúc Thịnh cho biết khối lượng được kiểm soát hằng ngày. Các nhà thầu huy động tối đa máy móc, nhân lực; vật liệu được vận chuyển 24/24 giờ để duy trì thi công liên tục. Các địa phương tiếp tục xử lý phần mặt bằng còn lại, phấn đấu hoàn tất giải phóng mặt bằng trong tháng 10-2026.

Cách làm này cũng đang được áp dụng tại Vành đai 3,5 đoạn Thượng Cát - Quốc lộ 32. Dự án dài 3,5km, mặt cắt ngang 60m, tổng mức đầu tư khoảng 1.495 tỷ đồng. Đến nay, hơn 80% diện tích mặt bằng đã được bàn giao. Trên phần mặt bằng sạch, nhà thầu đã triển khai các hạng mục hào kỹ thuật, cống, nền đường và gia công kết cấu. Phần mặt bằng còn lại tập trung ở một số khu vực thuộc Tây Tựu, Thượng Cát và Ô Diên, trong đó có những trường hợp phải tiếp tục xử lý tài sản, mồ mả và hoàn thiện hồ sơ đất đai.

Ở những dự án này, tiến độ vì thế không chỉ nằm ở năng lực thi công. Mỗi khoảng mặt bằng được bàn giao đúng thời điểm có thể mở thêm một mũi thi công; ngược lại, một điểm vướng kéo dài có thể ảnh hưởng tới cả chuỗi công việc phía sau. Các địa phương phải tiếp tục hoàn tất phần việc thuộc trách nhiệm của mình, trong khi chủ đầu tư và nhà thầu phải sẵn sàng triển khai ngay khi có mặt bằng.

Tại dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, quy mô công trường còn lớn hơn nhiều. Trên địa bàn Hà Nội, toàn bộ khoảng 800ha đất phục vụ dự án đã được thu hồi, 13/13 khu tái định cư hoàn thành và hơn 10.300 ngôi mộ được di chuyển. Đây là điều kiện để dự án bước vào giai đoạn thi công đồng loạt.

Ở dự án thành phần 2.1, bốn gói thầu đang tập trung thi công nền đường, thoát nước, hầm kỹ thuật, thảm bê tông nhựa, chiếu sáng và an toàn giao thông. Khoảng 40/50,85km đã được thảm nhựa, khối lượng thực hiện xấp xỉ 90%. Với dự án thành phần 3, chín gói thầu đang triển khai trên 43 mũi thi công, tập trung vào các cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng cùng hệ thống đường dẫn và nút giao.

Nếu dự án Vành đai 2,5 đang chạy nước rút cho những mốc thông xe trước mắt, dự án Vành đai 4 đang tạo nên một công trường quy mô lớn với nhiều gói thầu, nhiều mũi thi công cùng lúc. Hai hình ảnh khác nhau nhưng cùng cho thấy một yêu cầu: Mặt bằng phải đi trước một bước, công trường phải sẵn sàng bước vào ngay sau đó.

Giữ chắc những mốc tiến độ

Khi nhiều dự án cùng triển khai, theo dõi tiến độ cũng phải được đặt theo những mốc cụ thể. Đây là cơ sở để tránh tình trạng dự án có khối lượng nhưng vẫn chậm so với yêu cầu chung của thành phố.

Sau các đợt kiểm tra hiện trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ tiến độ, xác định rõ những hạng mục trên đường găng, xây dựng kế hoạch chi tiết và chủ động bổ sung, điều chỉnh năng lực nhà thầu nếu cần thiết. Với dự án Vành đai 2,5, thành phố đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật dịp 10-10-2026; đồng thời yêu cầu tổ chức giao thông tại các nút giao, đoạn kết nối phải được tính toán đồng bộ, hạn chế phát sinh ùn tắc khi tuyến đưa vào sử dụng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông và lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra hiện trường, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án. Ảnh: Phạm Hùng.

Kết luận của Thành ủy ngày 17-9-2026 vừa qua tiếp tục lượng hóa yêu cầu này bằng những mốc cụ thể: Dự án Vành đai 2,5 tập trung hoàn thành để thông xe dịp 10-10; đoạn Vành đai 3 phía Bắc yêu cầu các địa phương hoàn tất giải phóng mặt bằng trong tháng 10-2026, bàn giao cho nhà thầu, hướng tới thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày 31-12-2026. Với dự án Vành đai 3,5 và các dự án liên quan, thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm những nhiệm vụ, tiến độ đã cam kết.

Các mốc 30-9, 10-10, 31-10 hay 31-12 vì thế không chỉ là những con số trên kế hoạch. Đằng sau mỗi mốc là khối lượng công việc cụ thể: Mặt bằng, nền đường, cầu, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, thảm nhựa, tổ chức giao thông. Tiến độ chỉ có ý nghĩa khi từng phần việc được nối tiếp nhau, không để một khâu chậm kéo lùi cả chuỗi.

Với mạng lưới 7 tuyến vành đai dài hơn 303km theo quy hoạch, Hà Nội đang triển khai nhiều dự án trên những đoạn tuyến có tính chất và quy mô khác nhau. Việc các công trường cùng chuyển sang nhịp thi công cao điểm tạo điều kiện để từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khung, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về điều hành và phối hợp.

Từ nay đến cuối năm, điều cần nhìn thấy không chỉ là thêm những đoạn đường hoàn thành, mà là sự liên kết giữa các đoạn tuyến ấy. Khi từng mốc tiến độ được bám sát, từng phần mặt bằng được xử lý kịp thời và các mũi thi công được tổ chức phù hợp, những tuyến vành đai đang triển khai mới có thể cùng hướng tới một mục tiêu, hình thành mạng lưới liên thông, thay vì những đoạn đường hoàn thành riêng rẽ.