Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tiễn cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 lên đường làm nhiệm vụ

Chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 lên đường mạnh khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định tham gia hoạt động GGHB LHQ là nhiệm vụ vinh dự, tự hào mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó. Các thê đội Công binh của Việt Nam đã ghi dấu ấn đậm nét tại Abyei, để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với chính quyền và người dân sở tại, được LHQ và đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao. Kế thừa và phát huy kết quả hoạt động tốt đẹp của các thê đội đi trước, Đội Công binh số 5 cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng động viên cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chúc cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thăm hỏi và động viên các cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu toàn bộ đơn vị khi làm nhiệm vụ tại địa bàn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối và giữ gìn sức khỏe; tin tưởng đơn vị sẽ đạt được những kết quả và thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ một năm tại Abyei.

Các thành viên Đội Công binh số 5.

Thành viên Đội Công binh số 5 mang theo 4 cây tre, biểu tượng cho tinh thần, ý chí và nghị lực bền bỉ của người Việt Nam, để trồng ở doanh trại của đơn vị.

Một số hình ảnh tại lễ tiễn đoàn.

Trước khi triển khai tới địa bàn, Đội Công binh số 5 đã hoàn thành huấn luyện tiền triển khai, tập trung cập nhật tình hình địa bàn, yêu cầu nhiệm vụ tại khu vực Abyei, các quy định của LHQ và phái bộ; đồng thời nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn của Đội Công binh số 4 và các thê đội trước về tổ chức, chỉ huy, quản lý lực lượng, khai thác trang thiết bị, bảo đảm an ninh, an toàn và xử trí các tình huống phát sinh tại địa bàn.

Các thành viên Đội Công binh số 5 trên máy bay, chuẩn bị xuất phát lên đường tới Abyei.

Cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng ổn định, xác định rõ vinh dự, trách nhiệm, có quyết tâm cao và sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Theo Cục GGHB Việt Nam, Cục đã phối hợp với LHQ và các cơ quan chức năng triển khai các nội dung về luân chuyển quân, vận chuyển hàng hóa, trang thiết bị tại Abyei; chỉ đạo Đội Công binh số 4 chuẩn bị chặt chẽ công tác bàn giao nhiệm vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, bảo đảm Đội Công binh số 5 tiếp nhận đầy đủ, nhanh chóng ổn định tổ chức và duy trì liên tục hoạt động của Đội Công binh Việt Nam tại Phái bộ UNISFA.