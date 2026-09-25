Nhiều vấn đề được làm rõ trong phiên giải trình tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa

Chiều 25-9, các đồng chí: Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Tham dự phiên giải trình có các đồng chí: Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hữu Trí - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo, ủy viên chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Quang cảnh phiên giải trình tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu khai mạc đồng chí Lâm Đông nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, phiên giải trình tại Phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh được tổ chức. Các vấn đề được lựa chọn giải trình tại phiên họp này chủ yếu thuộc các lĩnh vực: An ninh trật tự; giao thông; môi trường. Đây là những nội dung được cử tri phản ánh, kiến nghị qua nhiều lần tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh; được các Ban của HĐND tỉnh theo dõi, giám sát; được người dân dành nhiều sự quan tâm.

Đồng chí Lâm Đông phát biểu khai mạc phiên giải trình.

Để phiên giải trình đạt kết quả thiết thực, sát với yêu cầu thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc được cử tri, Nhân dân phản ánh, đồng chí Lâm Đông đề nghị: Các vị đại biểu tham dự phiên giải trình đặt câu hỏi cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giải trình cần tập trung vào những nội dung còn chưa rõ, những việc chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa đầy đủ; chú trọng đi sâu vào nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và tiến độ thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia giải trình cần phát huy tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, cầu thị và xây dựng; tập trung vào bản chất của vấn đề, chủ động đề xuất giải pháp và xác định tiến độ thực hiện cụ thể… Đặc biệt là phải đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ tiến độ giải quyết các vấn đề; xác định cụ thể nguyên nhân, nhất là những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, chỉ rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan; từ đó đưa ra giải pháp gắn với lộ trình và thời hạn giải quyết các vấn đề được đưa ra tại phiên giải trình lần này, nhất là những vấn đề cử tri, Nhân dân có ý kiến nhiều lần…

(Tiếp tục cập nhật)