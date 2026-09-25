BHXH tỉnh Ninh Bình thực hiện hiệu quả Chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư

Quang cảnh buổi giám sát.

Nghiêm túc triển khai Chỉ thị 52-CT/TW, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành

Thực hiện Quyết định số 187-QĐ/BTGDVTU ngày 21/8/2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy (nay là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), Đoàn Giám sát đã tiến hành giám sát Đảng ủy BHXH tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW.

Theo Báo cáo kết quả giám sát, Đảng ủy BHXH tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Chỉ thị nghiêm túc; xác định thực hiện chính sách BHYT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với nhiệm vụ phát triển người tham gia, tổ chức thu, cấp thẻ BHYT, bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh (KCB), quản lý và sử dụng Quỹ BHYT, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Việc triển khai Chỉ thị được gắn với trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. BHXH tỉnh đồng thời chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan trong tuyên truyền, vận động, rà soát, quản lý đối tượng, duy trì và mở rộng diện bao phủ BHYT.

Diện bao phủ BHYT tiếp tục được mở rộng

Báo cáo của Đoàn Giám sát cho thấy, công tác phát triển người tham gia BHYT giai đoạn 2024-2026 đạt kết quả tích cực.

Năm 2024, toàn tỉnh có 3.541.886 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 93,12%; năm 2025 có 3.617.998 người, tăng 76.112 người so với năm 2024, tỷ lệ bao phủ đạt 94,13%. Đến tháng 9/2026, số người tham gia BHYT đạt 3.650.862 người, tăng 32.864 người so với năm 2025, tỷ lệ bao phủ đạt khoảng 94,98% dân số.

Cơ cấu người tham gia BHYT cơ bản được duy trì. Tính đến hết tháng 8/2026, nhóm tham gia theo hộ gia đình có 405.715 người, tăng 19.039 người so với năm 2025; nhóm người lao động có 672.225 người, tăng 24.914 người. Trong khi đó, nhóm học sinh, sinh viên có 684.864 người; nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng có 597.985 người.

Kết quả trên cho thấy, diện bao phủ BHYT tiếp tục được củng cố, góp phần bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe của người dân và thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Tăng cường quản lý, bảo đảm quyền lợi người tham gia

Cùng với phát triển người tham gia, Đảng ủy BHXH tỉnh đã chỉ đạo tăng cường phối hợp với ngành Y tế và các cơ sở KCB trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT; chú trọng công tác giám định, phân tích dữ liệu, kiểm soát chi phí và bảo đảm quyền lợi của người có thẻ BHYT.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Đến tháng 9/2026, các cơ sở KCB đã thực hiện nghiêm việc truyền dữ liệu lên Hệ thống thông tin giám định BHYT, với tổng số 13.978.115 hồ sơ KCB được tiếp nhận. Việc sử dụng căn cước công dân và thông tin định danh điện tử trong KCB BHYT được triển khai đồng bộ, từng bước thay thế phương thức xuất trình thẻ BHYT giấy.

Tính đến ngày 17/8/2026, toàn tỉnh đã thực hiện 19.153.715 lượt tra cứu thông tin bằng căn cước công dân, tỷ lệ cơ sở KCB BHYT triển khai KCB bằng căn cước công dân đạt 99,6%.

Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được tăng cường. BHXH tỉnh đã thực hiện 458 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất; qua đó phát hiện, đề nghị truy thu đối với lao động chưa tham gia, đóng thiếu thời gian hoặc chưa đúng mức quy định về BHXH, BHTN, BHYT, với số tiền trên 3,2 tỷ đồng; thu hồi về Quỹ BHYT trên 2,65 tỷ đồng do cơ sở KCB đề nghị thanh toán, quyết toán chưa đúng quy định.

Những vấn đề cần tiếp tục khắc phục

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn Giám sát chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW.

Trong đó, tỷ lệ bao phủ BHYT chưa thật sự bền vững, cơ cấu người tham gia ở một số nhóm còn biến động, việc duy trì người tham gia tại một số nhóm chưa ổn định. Một số nhóm thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng còn phụ thuộc vào tiến độ rà soát, xác định và cập nhật đối tượng tại cơ sở.

Tình trạng chậm đóng, nợ đóng, chưa tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT tại một số đơn vị vẫn còn xảy ra. Bên cạnh đó, việc kết nối, liên thông, đồng bộ dữ liệu và liên thông dữ liệu KCB BHYT chưa đạt yêu cầu; vẫn còn trường hợp phải kiểm tra, đối chiếu và xử lý thủ công.

Báo cáo cũng chỉ ra một số phần mềm nghiệp vụ chưa hoàn thiện đồng bộ, hạ tầng và nhân lực công nghệ thông tin còn hạn chế; việc thực hiện một số quy định chuyên môn tại cơ sở KCB chưa thống nhất. Nhân lực giám định còn thiếu so với khối lượng công việc, trong khi yêu cầu chuyên môn ngày càng cao. Công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị còn gặp khó khăn, nhất là trong giai đoạn chuyển đổi mô hình tổ chức và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Theo báo cáo, những hạn chế trên có nguyên nhân từ quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy và phân công nhiệm vụ có nhiều thay đổi; đồng thời tình hình sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp và thu nhập của người dân còn khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng và mức độ tham gia BHYT, BHXH, BHTN.

Hướng tới bao phủ BHYT thực chất, bền vững

Trên cơ sở kết quả giám sát, Đoàn Giám sát đề nghị Đảng ủy BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả theo địa bàn, nhóm đối tượng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là tại những địa bàn, nhóm đối tượng có nguy cơ giảm tỷ lệ bao phủ.

Cùng với đó, cần tiếp tục rà soát, phân loại, cập nhật biến động dân cư và người tham gia; xác định các nhóm chưa tham gia, có nguy cơ gián đoạn để có giải pháp phù hợp, hướng tới duy trì vững chắc tỷ lệ bao phủ BHYT và hoàn thành chỉ tiêu hằng năm.

Đoàn Giám sát cũng đề nghị nâng cao chất lượng KCB BHYT, tăng cường phân tích dữ liệu, cảnh báo chi phí bất thường, kiểm soát lạm dụng, gian lận, trục lợi Quỹ BHYT; đổi mới công tác kiểm tra theo hướng dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro; tăng cường phối hợp giữa BHXH với ngành Y tế, Công an, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; hoàn thiện, đồng bộ dữ liệu người tham gia, dữ liệu dân cư và dữ liệu khám, chữa bệnh; tăng cường kết nối, khai thác hiệu quả căn cước công dân, VNeID, VssID và Hệ thống thông tin giám định BHYT, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và quản lý Quỹ BHYT an toàn, hiệu quả

Thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW trong giai đoạn mới đặt ra yêu cầu không chỉ mở rộng diện bao phủ, mà còn phải chú trọng duy trì người tham gia, nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện chính sách và bảo đảm quyền lợi KCB. Với những kết quả đạt được cùng các nhiệm vụ, giải pháp được Đoàn Giám sát chỉ ra, BHXH tỉnh Ninh Bình tiếp tục hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân theo hướng thực chất, ổn định và bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.