Lâm Thượng ra mắt trang quản trị số – Lâm Thượng AI

Dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Lâm Thượng; Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Lâm Thượng và thành viên giúp việc Ban Chỉ đạo.

Lãnh đạo xã Lâm Thượng dự lễ ra mắt.

Lâm Thượng AI là sản phẩm do đồng chí Phạm Trung Kiên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trực tiếp nghiên cứu, xây dựng và phát triển.

Từ yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành trong bối cảnh chuyển đổi số, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thượng Phạm Trung Kiên đã trực tiếp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ AI Agent, xây dựng kho dữ liệu dùng chung và từng bước hình thành hệ thống quản trị số phù hợp với thực tiễn của địa phương. Quá trình xây dựng Trang Quản trị số bắt đầu từ tháng 3/2026, do đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp thực hiện.

Trang Quản trị số Lâm Thượng tích hợp 8 trợ lý nghiệp vụ AI.

Đến nay, hệ thống đã định danh 17 thôn, 27 chi bộ, 22 cơ quan, đơn vị; có 365 hồ sơ cơ bản cán bộ, công chức, viên chức và 141 chức danh thuộc diện Ban Thường vụ quản lý; 3.831 tài liệu đã được lập chỉ mục.

Hệ thống có 24 phần chức năng, chia thành 5 khu vực: Trang chính, Công việc, Tra cứu, Theo dõi và Quản trị.

Trang Quản trị số tích hợp 8 trợ lý nghiệp vụ AI, trong đó 5 trợ lý đã có chức năng hoạt động gồm: Văn bản Đảng; Tra cứu, Hỏi đáp; Nhiệm vụ, Công việc; Báo cáo, Tổng hợp; Tổ chức Đảng.

Hệ thống hỗ trợ tra cứu, tổng hợp thông tin, soạn thảo văn bản, chuẩn bị hồ sơ hội nghị, quản lý nhiệm vụ và theo dõi tiến độ công việc.

Lãnh đạo xã Lâm Thượng thực hiện nghi thức ra mắt Trang Quản trị số xã Lâm Thượng (lamthuongso.com).

Đặc biệt, hệ thống được vận hành theo nguyên tắc “AI đề xuất, con người quyết định”. AI chỉ hỗ trợ tạo bản dự thảo; việc kiểm chứng, phê duyệt và ban hành văn bản vẫn thuộc trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo xã Lâm Thượng đã thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Trang Quản trị số xã Lâm Thượng, chính thức đưa hệ thống vào giai đoạn vận hành thử nghiệm từ ngày 1/10/2026.

Thời gian tới, xã tiếp tục hoàn thiện kho dữ liệu, các trợ lý AI; nghiên cứu xây dựng Chatbot AI phục vụ người dân và phấn đấu năm 2027 triển khai AI Agent trên phạm vi toàn xã.

Việc ra mắt Lâm Thượng AI đánh dấu bước tiến mới trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại cơ sở, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, hoạt động dựa trên dữ liệu tại xã Lâm Thượng.