Thấy 2 nữ sinh hì hụi viết 4 chữ lên ô tô, tài xế đọc được lại tủm tỉm cười cả ngày

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của 2 nữ sinh. Nguồn: Hoàng Phú Thọ)

Theo đó, 2 nữ sinh chở nhau trên xe máy, trong lúc dừng xe đợi đèn đỏ, nhìn thấy chiếc ô tô bên cạnh có vệt bẩn, 2 cô gái liền tinh nghịch viết chữ vào.

Tài xế khi thấy khoảnh khắc dễ thương này liền ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: "Ngày nào lái xe ra đường cũng với bộ mặt cau có, xăng tăng, vì tắc đường, vì khói bụi, vì sợ phạt... Ấy thế mà hôm nay đi cứ cười tủm tỉm từ sáng đến chiều, nhả vía cho các bác tài có 1 ngày đáng yêu như thể nhé"

Hóa ra, 2 nữ sinh đã viết 4 chữ "xe bẩn quá anh" lên thân xe ô tô. Dẫu vậy khi thấy 4 chữ này, tài xế vẫn tủm tỉm cười vì quá đáng yêu.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cũng phải bật cười trước đoạn clip dễ thương này.

Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:

"Dễ thương quá đi, cảm ơn bạn đã chia sẻ tinh thần này nhé"

"Chữ 2 bạn nữ đẹp phết, lại còn đáng yêu thế này thì ai nhìn thấy cũng yêu đời"

"Sáng ra đã nhận năng lượng đáng yêu thế nay chủ xe hoan hỷ cả ngày".