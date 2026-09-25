CHDC Congo: Lật thuyền trên hồ Tanganyika hơn 40 người thiệt mạng

Người đứng đầu Cơ quan Giao thông tỉnh Tanganyika Norris Mulongoyi cho biết lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Theo thông tin ban đầu, chiếc thuyền này chở khoảng 100 hành khách cùng hàng hóa, bị lật gần làng Mapera khi đang trên hành trình từ cảng Kigoma của Tanzania đến thành phố Kalemie của CHDC Congo ngày 24/9.

Một hành khách sống sót cho biết những người trên thuyền được đánh thức vào khoảng 1h (giờ địa phương) và phát hiện chiếc thuyền bắt đầu nghiêng về một phía trước khi bị lật. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này.

Theo các nguồn tin địa phương, đây là vụ tai nạn nghiêm trọng mới nhất trên tuyến đường thủy Kigoma-Kalemie trong chưa đầy một tháng. Trước đó, ngày 28/8, tàu MV Pacifique của CHDC Congo bốc cháy và phát nổ tại cảng Kigoma khi đang tiếp nhiên liệu, khiến 6 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 1 người mất tích.

Tai nạn đường thủy xảy ra khá thường xuyên tại CHDC Congo, trong đó tình trạng tàu thuyền chở quá tải và thiếu áo phao được xem là những yếu tố làm gia tăng rủi ro. Tháng 7 vừa qua, ít nhất 20 người cũng thiệt mạng khi một thuyền gỗ chở học sinh trở về sau kỳ thi bị chìm tại miền Trung nước này.

Với hệ thống đường bộ và cơ sở hạ tầng giao thông còn hạn chế, đường thủy đóng vai trò quan trọng trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa tại CHDC Congo. Đối với nhiều người dân, đặc biệt là tại các khu vực ven hồ và sông, vận tải bằng thuyền là phương thức di chuyển có chi phí thấp và dễ tiếp cận.

Các vụ tai nạn liên tiếp trên tuyến Kigoma-Kalemie một lần nữa cho thấy những thách thức về an toàn giao thông đường thủy tại quốc gia có diện tích lớn và dân số hơn 100 triệu người này, đồng thời đặt ra yêu cầu về tăng cường kiểm soát tải trọng, trang bị thiết bị cứu sinh và bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn đối với hoạt động vận tải đường thủy.