[Video] Hai kịch bản thiếu nước do El Nino rất mạnh năm 2026-2027
El Nino 2026-2027 đã đạt ngưỡng cường độ rất mạnh, có thể gây thiếu hụt nguồn nước trên nhiều lưu vực sông, ảnh hưởng khả năng tích nước của các hồ chứa và làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước trong mùa khô năm 2027.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến tuần thứ hai tháng 9, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực Nino 3.4 khoảng 2°C. El Nino được dự báo duy trì cường độ rất mạnh, đạt cực đại vào những tháng cuối năm 2026 và có thể kéo dài sang đầu năm 2027.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-hai-kich-ban-thieu-nuoc-do-el-nino-rat-manh-nam-2026-2027-post991016.html