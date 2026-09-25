[Video] Hai kịch bản thiếu nước do El Nino rất mạnh năm 2026-2027

Cùng mua 40 lít xăng E10 RON95-III, người tiêu dùng phải trả thêm 58.040 đồng sau kỳ điều hành ngày 24.9. Khoản chênh lệch có thể tính ngay, tác động đến giá cước và hàng hóa cần được xem xét theo cơ cấu chi phí, không thể suy ra bằng một phép cộng đồng loạt.