An Cung ngừa đột quỵ giả bán giá 'cắt cổ'

Nhiều lần Trần Gia Bảo (SN 2015, quê Phú Thọ) hỏi mẹ như vậy kể từ khi biết mình mắc ung thư xương. Ở tuổi bắt đầu nhận thức về bệnh tật, cậu bé đã phải trải qua nhiều tháng điều trị, với những đợt truyền hóa chất kéo dài...