Nam thanh niên mất tích khi đi xe máy qua cầu phao

Ngày 25/9, các lực lượng quân sự, công an, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương cùng người dân đang tích cực tìm kiếm nam thanh niên mất tích trên sông Mã, đoạn chảy qua bản Là, xã Chiềng Khương, tỉnh Sơn La.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Sông Mã

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 24/9, khi đang điều khiển xe máy đi trên cầu phao làm bằng tre, luồng bắc qua sông Mã, nam thanh niên này không may bị rơi cả người lẫn xe xuống sông.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân đã trục vớt được chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius mang BKS 26D1-308.20.

Nạn nhân mất tích được xác định là anh Nguyễn Thế H. (SN 2003, thường trú tại Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội).

Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Biên phòng

Hiện tại, các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực xảy ra sự việc và các vùng lân cận phía hạ lưu sông Mã.