Du lịch Khánh Hòa đón hơn 20,4 triệu lượt khách trong 9 tháng năm 2026

Ngày 25-9, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình tăng trưởng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quang cảnh cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 9 tháng năm 2026, ước tính Khánh Hòa đón hơn 20,4 triệu lượt khách (trong đó có 9,3 triệu lượt khách lưu trú), tăng hơn 45,6% so với cùng kỳ năm trước, vượt 10,8% chỉ tiêu của năm. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 7,1 triệu lượt, tăng hơn 69% so với cùng kỳ năm trước, vượt 2,8% so với chỉ tiêu. Tổng doanh thu du lịch ước gần 68.000 tỷ đồng, tăng 21%, đạt 100% chỉ tiêu của năm. Công suất sử dụng phòng bình quân khoảng 65%.

Dự kiến quý IV, ngành Du lịch đón hơn 3,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 39,8%, trong đó khách quốc tế đạt 2,25 triệu lượt, tăng 71,7%. Doanh thu du lịch quý IV dự kiến đạt hơn 12.300 tỷ đồng, tăng 13,1%. Cả năm 2026, Khánh Hòa dự kiến đón hơn 23,7 triệu lượt khách, tăng 44,8%, vượt 9,1% so với chỉ tiêu của năm; trong đó khách quốc tế hơn 9,4 triệu lượt, tăng hơn 69,6%. Doanh thu du lịch dự kiến đạt hơn 80.200 tỷ đồng, tăng 19,7%.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả hoạt động của ngành.

Để thúc đẩy du lịch tiếp tục tăng trưởng bền vững, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng kế hoạch phát triển thị trường khách quốc tế giai đoạn 2026 - 2030; triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá và phối hợp phát triển các đường bay quốc tế đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, góp phần mở rộng kết nối Khánh Hòa với các thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm.

Ngành cũng sẽ tham mưu xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030; tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030. Bên cạnh đó, trình hồ sơ công nhận Khu du lịch quốc gia Bắc bán đảo Cam Ranh; tổ chức hội thảo quốc tế về du lịch tàu biển và hội thảo phát triển kinh tế đêm; tiếp tục triển khai Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa; trình UBND tỉnh quyết định công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa...

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên đánh giá cao kết quả phát triển du lịch 9 tháng năm 2026. Đối với nhiệm vụ quý IV năm 2026, đồng chí Nguyễn Long Biên yêu cầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục bám sát các chỉ tiêu tăng trưởng, triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy du lịch phát triển, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh. Trong đó, ngành cần tập trung tổ chức các chương trình, sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn để kích cầu du lịch như đám cưới tỷ phú Ấn Độ tại quần thể du lịch Vinpearl trên đảo Hòn Tre, chương trình chào năm mới 2027…; chủ động chuẩn bị các điều kiện đón đầu làn sóng khách Trung Quốc; phối hợp với Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tổ chức hội chợ quy mô lớn, tăng sức hút đối với du khách.

Cùng với đó, ngành tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp du lịch; diễn đàn du lịch tàu biển; hội thảo du lịch Halal; làm việc với Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh cùng các đơn vị liên quan để nâng cao chất lượng đón, phục vụ du khách, góp phần đưa du lịch tiếp tục phát triển bền vững.

XUÂN THÀNH