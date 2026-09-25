Công nhân đội mưa gấp rút thi công tuyến tàu điện LRT ở Phú Quốc

Buổi chiều mưa một ngày cuối tháng 9, ông Văn Ninh Sơn, quê Quảng Trị, cặm cụi làm việc tại công trường tuyến đường sắt đô thị nhẹ (LRT) Phú Quốc. "Công trình đang được thi công dồn dập để kịp tiến độ phục vụ APEC. Dù trời mưa, công nhân đến chỉ huy đều phải nỗ lực đạt khối lượng công việc đề ra hàng ngày", ông nói.

Thực tế, suốt 2 tháng vào Phú Quốc làm việc, ông cho biết gần một nửa số ngày đều có mưa. Dù vậy, ông và các nhân sự khác vẫn mặc áo mưa và trang bị bảo hộ để làm việc.

Nhờ đó, dù thời tiết không thuận lợi, tiến độ công trình vẫn bám sát kế hoạch. Đến nay, các hạng mục hầm và cầu đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi, trong khi các nhà ga đang thi công phần thô. Hệ thống cầu đạt khoảng 85% mố, trụ; kết cấu nhịp hiện được triển khai tại 3/4 cầu. Phần nền đường đã hoàn thành 97% đất và 80% các lớp cấp phối đá dăm, trong khi công tác lắp đặt ray đang được thực hiện.

Tuyến LRT Phú Quốc dài 17,59 km, kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với khu vực phía nam đảo và Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Phần lớn tuyến được bố trí trên dải phân cách giữa của đường tỉnh ĐT975. Dự án gồm 6 ga, trong đó có một ga ngầm tại khu vực Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Đồ họa: Phan Nhật.

Tuyến được thiết kế chạy thẳng, hạn chế các điểm giao cắt đồng mức. Tại các vị trí giao với đường bộ, tuyến sẽ đi qua cầu vượt và đi ngầm. Ảnh phối cảnh: NĐT.

Tuyến tàu điện sử dụng khổ ray 1.435 mm, đoàn tàu 3 toa chạy bằng năng lượng sạch, tốc độ thiết kế 70-100 km/h.

Khi công trình này hoàn thành và đi vào khai thác, thời gian di chuyển từ sân bay Phú Quốc đến khu vực nam đảo và Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC dự kiến còn khoảng 18-20 phút.

Ông Nguyễn Minh Đức, cán bộ kỹ thuật thuộc Ban điều hành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, đại diện liên danh nhà thầu, cho biết dự kiến đến tháng 2/2027, toàn bộ 17,59 km đường đôi sẽ hoàn tất lắp đặt ray.

Ông Trương Quang Chính, quê Đông Anh (Hà Nội), cho biết tiến độ công trình lần này gấp rút hơn nhiều dự án trước đây ông từng tham gia. Các đội thi công phải liên tục điều chỉnh công việc theo điều kiện thời tiết để vừa đảm bảo tiến độ, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Cường độ công việc cao, trong khi phần lớn người lao động phải xa nhà, nên việc đảm bảo điều kiện sinh hoạt tại công trường cũng được nhà đầu tư chú trọng.

Theo ông Chính, công ty có chính sách hỗ trợ người lao động đi làm xa nhà, trong đó bố trí nơi ăn ở và các điều kiện sinh hoạt tại công trường. Thu nhập của người lao động tại Phú Quốc cũng tốt hơn so với các dự án ở đất liền.

Với ông Sơn, dù công việc tại Phú Quốc gặp không ít trở ngại do thời tiết, ông vẫn vui vì được góp sức vào công trình. Ông dự định khi tuyến hoàn thành sẽ đưa vợ con trở lại Phú Quốc và đi thử chuyến tàu mà mình từng góp công xây dựng.