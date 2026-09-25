Đề xuất bảo mật thông tin người thực hiện dân chủ ở cơ sở trên môi trường số

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM, chủ trì hội nghị.

Góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, ông Phan Viết Tân, đại diện Sở Nội vụ TPHCM, cho biết người dân không chỉ quan tâm việc được lấy ý kiến mà còn quan tâm ý kiến có được lắng nghe, tiếp thu, giải trình và phản hồi hay không. Ông Tân đề xuất bổ sung Điều 3 theo hướng thực hiện dân chủ ở cơ sở phải bảo đảm đầy đủ, thực chất, liên tục và có kiểm chứng; lấy ý kiến nhân dân phải gắn với trách nhiệm tiếp thu, giải trình, phản hồi, công khai kết quả và không thực hiện dân chủ hình thức.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý hai dự thảo luật. Ảnh: SONG MAI

Về công khai thông tin thông qua hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND cấp xã với nhân dân, ông Tân đề xuất thông tin công khai phải đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn. Các vấn đề quy hoạch, đất đai, đầu tư công, ngân sách, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... phải công khai bằng văn bản và giải thích, đối thoại, cung cấp thông tin trực quan thêm, nếu cần.

Dự thảo đã quy định bảo mật thông tin để người dân chủ động tham gia phản biện, ông Tân đề xuất bổ sung cơ quan thiết lập hệ thống số chịu trách nhiệm bảo mật tuyệt đối thông tin người tham gia góp ý, phản biện và chịu trách nhiệm giải trình nếu để xảy ra lộ, lọt dữ liệu.

Khi lấy ý kiến trên nền tảng số, chính quyền cấp xã vẫn phải duy trì lấy ý kiến truyền thống với nhóm gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ như người cao tuổi, người khuyết tật.

Ông Phan Viết Tân, đại diện Sở Nội vụ TPHCM, trình bày ý kiến. Ảnh: SONG MAI

Đối với dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, bà Nguyễn Đình Loan Phương, Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá Sài Gòn, cho rằng đề xuất "không được bán thuốc lá phía ngoài cổng cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trong phạm vi 100 mét tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó" là rất khó xác định.

Đại diện Công ty Thuốc lá Sài Gòn nêu ý kiến góp ý. Ảnh: SONG MAI

Bà Loan Phương kiến nghị UBND cấp xã lập bản đồ chi tiết, xác định vùng cấm bán thuốc lá quanh trường học, cơ sở y tế để cơ quan quản lý và người dân có thể tra cứu, giám sát; xây dựng đường dây nóng hoặc ứng dụng phản ánh trực tuyến để tiếp nhận thông tin vi phạm.

Đại diện Sở Công Thương TPHCM cho rằng cần quy định phương pháp đo khoảng cách 100 mét, như đo theo chiều ngang, chiều dọc, đường chim bay. Việc thiếu quy định rõ ràng sẽ gây khó khăn trong việc áp dụng điều kiện kinh doanh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp và cho biết Đoàn ĐBQH TPHCM sẽ tổng hợp, trình các ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI.