Xã An Khánh: Nhà thầu phải thực hiện nghiêm các quy định về môi trường khi thi công dự án

Trước đó, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có bài viết phản ánh của người dân về việc trong quá trình một số dự án đầu tư công trên địa bàn xã An Khánh được triển khai, lượng xe tải vận chuyển đất, cát, vật liệu xây dựng qua khu dân cư có thời điểm tăng cao; phần lớn các phương tiện chấp hành khá tốt quy định về trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Cổng ra vào khu vực thi công dự án xây dựng thay thế Trường THCS Vân Côn, xã An Khánh. Ảnh: HL

Trao đổi với phóng viên ngày 23-9, ông Nguyễn Đắc Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã An Khánh cho biết, hiện nay trên địa bàn thôn Vân Côn có tổng thể 6 dự án đang trong quá trình triển khai thi công. Trong đó gồm: Dự án Trường Tiểu học Vân Côn; Trường Mầm non Vân Côn B; dự án xây dựng thay thế Trường THCS Vân Côn; Khu cây xanh thể thao xã Vân Côn; Khu vườn hoa cây xanh trung tâm xã Vân Côn; Khu vườn hoa, cây xanh kết hợp thể dục thể thao xã Vân Côn (khu thôn Mộc Hoàn Giáo).

Theo ông Nguyễn Đắc Tuấn, các dự án hầu hết đang trong quá trình triển khai thi công phần móng và phân thô nên số lượng, thời lượng xe chở vật tư trên địa bàn thôn tương đối lớn. Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã An Khánh đã có nhiều văn bản đôn đốc các nhà thầu đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

"Công tác vệ sinh môi trường được xác định là một trong những yêu cầu quan trọng bên cạnh tiến độ và chất lượng công trình. Chúng tôi thường xuyên yêu cầu các nhà thầu thực hiện nghiêm các biện pháp che chắn công trường, che phủ vật liệu, kiểm soát phương tiện vận chuyển và vệ sinh khu vực thi công", ông Nguyễn Đắc Tuấn cho biết.

Tại khu vực cổng ra vào công trường cơ bản đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh: HL

Đối với các tuyến đường có xe tải chở đất, cát, vật liệu xây dựng qua lại, đơn vị thi công được yêu cầu chủ động bố trí nhân lực vệ sinh, tưới nước, thu dọn đất đá rơi vãi khi phát sinh. Các phương tiện trước khi ra khỏi công trường phải bảo đảm được vệ sinh, hạn chế tối đa việc kéo theo bùn đất ra đường giao thông.

"Chúng tôi thường xuyên đi kiểm tra, cơ bản các đơn vị thi công thực hiện tốt các biện pháp che chắn công trường, che phủ vật liệu, kiểm soát phương tiện vận chuyển và vệ sinh khu vực thi công. Khi kiểm tra nếu phát hiện vi phạm chúng tôi sẽ lập biên bản ngay", ông Nguyễn Đắc Tuấn nói.

Cũng theo ông Nguyễn Đắc Tuấn, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã An Khánh sẽ tiếp tục thường xuyên kiểm tra, phối hợp với các đơn vị chuyên môn, đơn vị tư vấn giám sát đôn đốc nhà thầu không để tình trạng bụi, đất đá rơi vãi trong quá trình thi công.

Cùng với việc trao đổi với đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã An Khánh, phóng viên cũng đã ghi nhận thực tế tại một số dự án. Tại khu vực cổng ra vào công trường cơ bản đảm bảo vệ sinh môi trường, không để đất, đá, vật liệu xây dựng tràn ra mặt đường gây ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Các phương tiện vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng ra vào công trường được che chắn bằng bạt tương đối đầy đủ, hạn chế bụi và tình trạng rơi vãi trên đường. Qua thực tế, chưa ghi nhận tình trạng xe chở vật liệu không che chắn hoặc để đất đá rơi vãi kéo dài trên tuyến đường tiếp giáp công trường.

Trước đó, ngày 5-5-2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đối với các công trình xây dựng, trước khi triển khai thi công phải thực hiện đầy đủ thủ tục chuẩn bị đầu tư, điều kiện khởi công theo quy định của pháp luật về xây dựng, môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan; tổ chức thi công các công trình đảm bảo khoa học, an toàn, đúng quy định; hạn chế tối đa phạm vi, thời gian ảnh hưởng đến giao thông, môi trường và đời sống nhân dân.