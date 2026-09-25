Tăng tốc thi công đường gần 1.000 tỷ ở trung tâm TP.HCM

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày cuối tháng 9, hầu hết các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng đã tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công.

Trên công trường, nhiều công nhân cùng máy móc, thiết bị như xe cẩu, xe lu được huy động, khẩn trương triển khai các hạng mục nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Theo ghi nhận, tại những khu vực đã bàn giao mặt bằng, một số hộ dân đang sửa chữa, xây dựng lại nhà ở để sớm ổn định cuộc sống.

Ông Trần Văn Tình (50 tuổi, ngụ phường Vườn Lài, TP.HCM) cho biết gia đình ông kinh doanh hoa tại khu vực này hơn 10 năm. Việc thi công dự án ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như hoạt động buôn bán của gia đình. Ông Tình mong công trình sớm hoàn thành để việc đi lại thuận tiện, người dân trong khu vực ổn định cuộc sống.

UBND phường Vườn Lài cho biết, tính đến ngày 17/9, địa phương đã có 115/116 trường hợp bàn giao mặt bằng, đạt 99,14%. Trường hợp còn lại chưa được phê duyệt phương án do còn vướng mắc liên quan mức hỗ trợ tiền tạm cư.

Địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân thuộc diện giải tỏa. UBND phường Vườn Lài đặt mục tiêu hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 1/10 để thực hiện giai đoạn 2 của dự án Công viên tưởng niệm tại số 1 Lý Thái Tổ.

Về tiến độ thi công, các hạng mục cống hộp, cống ngang đường và 17/17 hố ga đã hoàn thành. Hệ thống ống điện nhánh phải tuyến đạt 95%, nhánh trái đạt 100%; nền đường đạt 40% và nền cát đạt 30%.

Dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng có tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng, thực hiện trên đoạn từ giao lộ Lý Thái Tổ đến đường Hùng Vương, phường Vườn Lài.

Tuyến đường hiện rộng khoảng 5m sẽ được mở rộng lên 23m, trong đó mặt đường rộng 15m, hai bên vỉa hè mỗi bên rộng 4m. Dự kiến toàn bộ dự án, bao gồm các giao lộ trên tuyến, hoàn thành trong tháng 11/2026.

Khi hoàn thành, dự án góp phần cải thiện giao thông, đồng thời nâng cấp hệ thống cống vòm đã xuống cấp. Việc mở rộng đường Trần Bình Trọng nằm trong quy hoạch chỉnh trang khu đất rộng 4,3ha tại số 1 Lý Thái Tổ, đối diện ngã sáu Cộng Hòa, theo hướng phát triển không gian xanh, văn hóa và giao thông công cộng tại khu vực trung tâm TP.HCM.