Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thăm, tặng quà bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh

Cùng đi có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thăm, tặng quà bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh

Tại Bệnh viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trực tiếp đến các phòng điều trị, thăm hỏi, động viên các cháu bệnh nhi. Ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, quá trình điều trị của các cháu, Chủ tịch Quốc hội động viên các cháu yên tâm điều trị, giữ tinh thần vui tươi, sớm bình phục để trở về với gia đình, bạn bè và trường lớp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các cháu bệnh nhi; đồng thời trao 100 phần quà Trung thu đến các cháu đang điều trị tại Bệnh viện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các cháu bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Trung thu

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động Bệnh viện, thân nhân bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã đến thăm, dành tặng các cháu bệnh nhi những phần quà ý nghĩa và đặc biệt là tình yêu thương, sự động viên tinh thần, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực và động lực để các cháu sớm vượt qua giai đoạn điều trị. Đây cũng là nguồn động viên vô cùng quý giá đối với tập thể viên chức, người lao động Bệnh viện Nhi Đồng 1, đặc biệt là trong năm 2026 - Bệnh viện kỷ niệm 70 năm thành lập và vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng các bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Trung thu

Với gần 75 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở chuyên khoa nhi tuyến cuối của thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời được Bộ Y tế phân công là tuyến cuối của các tỉnh phía Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng các bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Trung thu

Hiện Bệnh viện có 1.500 giường bệnh; gần 2.000 viên chức, người lao động; mỗi ngày tiếp nhận khoảng 4.000 - 5.000 lượt bệnh nhân đến khám, mỗi năm gần 100.000 lượt điều trị nội trú. Bệnh viện tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trong tim mạch, sơ sinh, hồi sức cấp cứu, ngoại nhi, điều trị bệnh lý nhiễm trùng và dịch bệnh; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, hợp tác quốc tế và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến trước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng các bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Trung thu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng các bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Trung thu

Nhiều năm qua, Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có những kỹ thuật lần đầu được thực hiện tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, góp phần nâng cao năng lực điều trị bệnh nhi nặng, bệnh nhi có bệnh lý phức tạp.

Chuyến thăm, tặng quà của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong dịp Tết Trung thu không chỉ mang đến những món quà cho các bệnh nhi đang điều trị, mà còn thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với trẻ em, nhất là các cháu đang phải điều trị bệnh, qua đó tiếp thêm động lực để các cháu và gia đình vững tin trong quá trình điều trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Trung thu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Trung thu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Trung thu

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao quà tặng bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Trung thu

Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh phát biểu

Các y, bác sỹ tham dự chương trình

Các bệnh nhân nhi tham dự chương trình

Các bệnh nhân nhi tham dự chương trình

Các bệnh nhân nhi tham dự chương trình