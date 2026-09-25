Nhật Bản: Hàng chục nghìn gia đình vẫn mất điện, nước do bão Dujuan

Ngập lụt ở khu vực Sakura, quận Chiba (Nhật Bản) khi bão Dujuan kèm mưa lớn đổ bộ, ngày 22/9/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Trong số người thiệt mạng, Chiba ghi nhận 7 trường hợp và Kanagawa ghi nhận 4 trường hợp. Nạn nhân mới được tìm thấy là một phụ nữ ngoài 70 tuổi mất tích sau vụ sạt lở đất tại thành phố Yokosuka, tỉnh Kanagawa. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích.

Bão Dujuan mang lượng mưa kỷ lục đến vùng Kanto và quần đảo Izu, gây sạt lở đất, ngập lụt và thiệt hại nặng tại các khu vực gần Tokyo. Theo đài NHK, tính đến chiều 24/9, gần 1.000 công trình tại Chiba và Kanagawa bị phá hủy, hư hại hoặc ngập nước. Tại khu vực hồ Imbanuma ở phía Bắc Chiba, nước tràn qua một số đoạn đê, làm ngập nhà cửa, ruộng lúa và đường sá. Đến ngày 25/9, nước đã rút dần nhưng nhiều nơi vẫn còn ngập.

Theo các đơn vị điện lực, vào 6h00 sáng 25/9, khoảng 11.790 hộ tại Chiba và Kanagawa vẫn mất điện. Việc khôi phục điện có thể kéo dài do sạt lở và cây đổ chặn đường, khiến nhân viên sửa chữa khó tiếp cận các cơ sở bị hư hại. Tính đến trưa 24/9 tại Chiba, khoảng 2.700 hộ gia đình vẫn chưa có nước sinh hoạt.

Bão cũng làm gián đoạn hoạt động đường sắt tại Chiba. Một số tuyến phải tạm dừng hoặc giảm chuyến; có đoạn dự kiến mất khoảng 3 tháng mới có thể khôi phục hoạt động.